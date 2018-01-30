蘇貞昌戰新北？ 「很高興大家記得我」

政壇近日盛傳，行政院前院長蘇貞昌將被徵召代表民進黨參選新北市長選舉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院前院長蘇貞昌再次被點名代表民進黨回鍋參選新北市長。蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧昨說，父親聽到這個消息「哈哈大笑」，表示很高興大家都還記得他，但他還是一直為立委吳秉叡加油。

黨內知情人士說，早在幾個月前，民進黨高層早有共識，一旦黨內有意參選的人民調始終拉不起來，才會去思考其他人，蘇貞昌是被考慮的人選，但尚未到徵詢的階段。

民進黨秘書長洪耀福昨天表示，民進黨的新北市長人選，先等國民黨廝殺完之後再說，現在不急，還不到決定這件事情的時候。

外傳身兼黨主席的蔡英文總統日前曾指派幕僚與蘇貞昌接觸詢問，黨內人士說，了解蘇、蔡兩人個性及行事作風的人都知道，不太可能會這樣處理這件事，若真要委請蘇貞昌出馬參選新北市長，至少有幾件事必須先釐清：一、蘇貞昌本人是有意願的；二、黨內高度支持，且民調數字作佐證；三、黨內有意參選者，包括吳秉叡、羅致政等人，民調真的拉不起來，也同意退出選舉。

「現在還不到時候」，他表示，蘇貞昌的個性是嚴以律己， 如果上述情況並不具備之下，如何去說服蘇貞昌？蔡總統也不會在狀況不明的情況下，貿然派個幕僚去找蘇貞昌。

新北地方人士指出，新北市要找能勝選的人來參選，本來就是黨主席的責任，但首先還是要確定蘇貞昌本人的意願，若蘇願意披掛上陣，蔡英文也才能跟其他有意參選者明確表示，黨對二○一八選舉的戰略目標，需要蘇貞昌協助。

至於基層點名參選的行政院前院長游錫堃則透過幕僚轉述「任務已了，優游山林」。新北市游系議員陳啟能說，游現在是心如止水。