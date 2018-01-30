新聞眼／蘇貞昌會是天王級領頭羊？

2018-01-30 00:43 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林敬殷



新北市長選戰，行政院前院長蘇貞昌（中）雖積極為子弟兵吳秉叡（右）拉抬聲勢，仍被點名。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蘇貞昌是否以老縣長之姿，成為民進黨年底選戰領頭羊，尚未明朗化，但民進黨有意勸進蘇貞昌，無非是看重他具有黨內無人能及的爆發力，帶動民進黨整體選戰氣勢。

一四年的九合一選舉，柯文哲以政治素人身分，掀起難以匹敵的政治海嘯，如今，柯文哲競選連任，民進黨即使不提名自己人，不可能再乘著柯文哲的順風車，靠光環漸退的柯文哲來打選戰。因此，誰會是帶領民進黨的天王級領頭羊？

相關人士指出，年底九合一選舉，拿下新北市是民進黨今年選戰最重要的指標，新北市也必定是藍綠重兵部署的選區，民進黨在思考誰可以取代柯文哲效應下，黨內重要人士多半看好蘇貞昌，而不是曾經在一四年代表民進黨參選的行政院前院長游錫堃。

放眼黨內，能被提及代表民進黨參選新北市長的人選，不外乎是賴清德、陳菊、蘇貞昌及游錫堃。賴清德已接任閣揆，他在年底選戰的角色是以行政院長的身分扛起綠色執政的招牌，為年底選戰拚政績，以其人氣拉抬全國選情；卸下高雄市長的陳菊，無論是就她的心境和想法，都不可能轉戰其他縣市，最可能的是肩負全國選戰的操盤與決策。

也因此，蘇貞昌和游錫堃，被視為黨內唯二可以披掛上陣的天王級人選，其中又以蘇貞昌的看好度較高，原因並不難理解。