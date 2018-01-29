周錫瑋砲轟初選機制…藍新北黨部 等各方登記後再協調

周錫瑋昨質疑還沒有宣布參選者，是否可以參與初選機制的協調，新北市長朱立倫表示，黨內安排初選期程後，該表態的人一定會表態。 記者林昭彰／攝影 分享 facebook

前北縣長周錫瑋宣布參選新北市長後，昨再對新北市長黨內初選機制開砲，質疑「沒有表態的人可以參與初選協調嗎？」參選呼聲高的新北市副市長侯友宜昨晚透過幕僚表示，國民黨初選有相關機制跟安排，他會依照黨內規定來進行。

國民黨新北市黨部主委李乾龍昨說，會等各方登記後再與參選者協調。新北市長朱立倫說，黨部會安排初選期程，期程確定後，該表態的參選人一定會表態，再以公平的全民調方式產生最優秀的人選。

前北縣長周錫瑋昨質疑還沒有宣布參選跟登記的人，是否可以參與國民黨新北市長初選機制的協調。 圖／周錫瑋辦公室提供 分享 facebook

外傳李乾龍上周曾找周與侯友宜磋商初選機制，周錫瑋昨說，李還沒找他談，不知道李有無找侯。但周錫瑋質疑，他一直覺得很弔詭，還沒宣布參選和登記的人，是否可以參與初選機制協調？

周錫瑋重申，初選要有辯論，把候選人政見、作為攤開檢視，如果只是登記、資格審查後就做民調，國民黨顯得畏首畏尾，「新北黨部要加油」。

李乾龍說，目前有前議員金介壽及周錫瑋表態參選，檯面上還有侯友宜可能參選，但會不會有其他人表態仍未知，現在找誰談都不是；他會等初選公告後有人登記，再逐一協調初選機制，屆時若所有人都同意辯論，他也不反對。

李乾龍也說，國民黨中央規畫的初選機制並未規定要辯論，例如台中市協調後就採全民調，也沒有政見發表會，還是要尊重登記參選者的意願。