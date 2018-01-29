竹市長參選人林耕仁：市長初選民調受干擾應重做

2018-01-29 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



國民黨新竹市長初選參選人、市議會黨團書記長林耕仁，今天依規定向市黨部申覆，希望考慮「親綠媒體」干擾國民黨初選民調公正性的因素，暫緩討論提名人選案，必要時重做民調。

國民黨市黨部主委呂學樟表示，市黨部委員會今早開會已通過初選民調由許明財勝出的結果，上報中央提名小組審議。三立要發布趨勢的民調是新聞自由，市黨部事前並不知情，而林耕仁有權就初選作業提出申覆，市黨部會在明天上午11點會召集民調作業小組討論。三立回應表示，本次民調主要是針對現任首長的滿意度做調查，進行新聞專題報導，並無針對任何政黨。

許明財服務處執行長黃耀仁說，尊重林耕仁行使權利的自由，也尊重黨部的決議，初選是遵循黨的機制與規範進行，是一場君子之爭。初選參選人、市議員李國璋說：「勝負已定，團結至上」。

林耕仁的申覆書強調，「此次申覆之重要意義在於給親綠媒體當頭棒喝，使渠爾後不再干擾並企圖操控本黨選舉民調進行」。記者向三立電視台求證，等候超過一小時卅分鐘迄今仍無回應。

申覆書指出，市黨部於1月25、26、27三日委請三家民調機構執行民調，在民調執行的第二日，三立電視台公布一份有關國民黨新竹市三位參選人支持度的民調（註：趨勢所做），有多家電子媒體媒體配合報導，參選人許明財陣營引用於Line大量傳播，影響並誤導民調結果。