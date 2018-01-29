中市長藍激戰／江啟臣藍委相挺 盧秀燕盲校煮飯

國民黨台中市長民調即將啟動，兩位擬參選人江啟臣與盧秀燕造勢從地方動員到中央，立院透明新連線人氣立委齊聚秀書法力挺江啟臣，盧秀燕則化身「阿燕師」到惠明盲童育幼院展廚藝。

國民黨中央即將展開台中市長全民調，預計農曆年前公布結果，立委盧秀燕、江啟臣把握最後兩周抓緊時間造勢宣傳。盧秀燕與江啟臣動員造勢，動用地方到中央人脈展現實力，讓人目不暇給。 立法院國民黨透明新連線的青壯派立委齊聚豐原，一字排開揮毫挺江啟臣（右3）。 記者陳秋雲／攝影 分享 facebook

立法院透明新連線立委顏寬恒、蔣萬安、許淑華、李彥秀及楊鎮浯昨天上午8點齊聚豐原慈濟宮，現場揮毫「啟運旺來」，大喊支持江啟臣代表國民黨選台中市長。現場滿滿人潮。

藍營立委昨天在場都表示，當眾揮毫真的很緊張，江啟臣透露前晚跑完行程還拿出毛筆練手感，直到「寫到可以見人」才停筆，楊鎮浯寫「啟運旺來」運筆流暢，許淑華快速完成，顏寬恒說一聽到要當場寫字，頭皮發麻，立委李彥秀低頭振筆神情認真，蔣萬安每筆下得謹慎。 台中市長擬參選人盧秀燕（中）雖是首次烹煮紅麴野菌叉燒飯，但她平時會下廚，10分鐘就上桌。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook

盧秀燕昨天則到惠明盲校煮飯，以白飯、肉鬆、香菇、紅麴等食材煮「紅麴野菌叉燒飯」，香味四溢，最後還塑成愛心形狀，讓人食指大動。盧秀燕說平時就下廚，十分鐘就能上桌。炒飯好吃又好看，端出馬上被吃光光。

盧也偕同社團法人台灣省會計師公會及台中市會計師公會，共捐出500包白米及500罐肉鬆，給惠明盲童育幼院、北屯區華穗護理之家、東區家園護理之家等6個單位。