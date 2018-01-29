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國民黨如彰化重返執政 吳敦義提4承諾

2018-01-29 00:17聯合報 記者劉明岩／彰化報導

彰化縣議員曹嘉豪鋼鐵人打扮，差點搶了吳敦義（右）的鋒頭。 記者劉明岩／攝影
彰化縣議員曹嘉豪鋼鐵人打扮，差點搶了吳敦義（右）的鋒頭。 記者劉明岩／攝影
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國民黨主席吳敦義昨天下午主持彰化縣黨部主持小組長授證典禮時表示，國民黨如果重返執政，會提出重建廉能有效率的議會、再造繁榮均富經濟、重建公益和諧的社會以及永續和平的兩岸關係等4大承諾。

出席授證典禮者，除獲國民黨提競選彰化縣長的立委王惠美、不分區立委林麗蟬、彰化縣議會議長謝典霖以及彰化縣前縣長阮剛猛、前立委林滄敏等人，不過彰化縣前長卓伯源、前立委鄭汝芬及蕭景田都未親自到場，引來議論。

吳敦義細數與彰化的淵源，除強調在台灣發展史上，俗稱的「一府、二鹿、三艋舺、四寶斗」，鹿港、寶斗（現在北斗）都在彰化縣，凸顯彰化的重要性。

出生南投的吳敦義，還吐露自己不曾告人的「隱私」，就是他小時候患有頭癬，一直治不好，直到前往彰化員林才治好，所以對彰化有著特別的情感。

吳敦義告訴約500名支持者說，國民黨一定要強起來、拚經濟，而民進黨只會搞清算，他還如數家珍，針對「九二共識」來龍去脈提出說明，並強調「九二共識」才是維持兩岸關係的基石。

吳敦義說，國民黨如果重返執政，就是要重新建立一個廉能有效率而且親切的議會以及立法院；繁榮均富的經濟就是要把經濟搞好；重建公益和諧的社會，就是要讓勞資和諧相處，業主能賺錢，勞工也能獲得好的待遇，勞資和諧，世代也要和諧；最後則是重建永續和平的兩岸關係。

吳敦義國民黨九二共識

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