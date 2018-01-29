冷眼集／新戰局老面孔 藍面臨嚴厲考驗

2018-01-29 00:28 聯合報 本報記者 聯合報 本報記者 林政忠



前台北縣長周錫瑋宣布爭取代表國民黨參選新北市長。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

不論藍綠，始終難以擺脫「老藍男」、「老綠男」問題，新戰局、老面孔，推不出耳目一新的人選。

年底百里侯選舉，許多縣市出現另類「懷舊風」，不論藍綠都有「回鍋人士」。國民黨前縣長、前市長參選跡象特別明顯，例如新竹市前市長許明財、澎湖縣前縣長賴峰偉、嘉義市前市長黃敏惠、桃園前縣長吳志揚、前台北縣長周錫瑋都是可能人選。

較諸國民黨，民進黨僅新北基層殷殷期盼老天王蘇貞昌、游錫堃重出江湖，再戰新北市長。

二○一四年縣市長選舉，台中市長林佳龍、桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌都在同選區蹲點多年，「滴水穿石」最後一舉成為百里侯。很多人似乎只看到「戲棚下待久就是你的」表象，誤以為老面孔就是知名度保證，忘記向下扎根才是關鍵；如果待得久就是當選保證，上屆當選的人應該是老市長胡志強。

民意如流水，「換人做做看」是選民常態，每一次選舉都可能出現新局勢或新世代。太陽花學運和網路世代已徹底顛覆台灣傳統藍綠板塊，台北市長柯文哲、時代力量都應運而生，民進黨能突破舊有窠臼在中央和十三縣市完全執政，靠的就是求新求變的大浪潮。

沒想到二○一八年許多縣市換來換去竟是換回老面孔，過去常說「新瓶裝舊酒」，現在乾脆「舊瓶裝舊酒」。有一種可能是政治斷層，沒有培養接班人才，所以不得不仰賴老將出馬。

國民黨經歷二○一四的選舉大敗，要想再起必須吸納新血，展現新的氣勢，可惜從年底的縣市長選舉布局來看，新戰局國民黨新意不多，仍賴老面孔力撐。在民心求變的氛圍下，能否得到民眾認同，將面臨嚴厲考驗。