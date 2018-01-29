「又是老面孔…」 藍老將回鍋參選多 地方熱議

問鼎年底百里侯，國民黨澎湖前縣長賴峰偉（左起，賴峰偉提供）、嘉義前市長黃敏惠、新竹前市長許明財都想參選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

問鼎年底百里侯，國民黨初選民調如火如荼進行，不少縣市已確定由老將披掛上陣，例如新竹市許明財、澎湖縣賴峰偉，但人選才定案，馬上就被質疑：「怎麼又是老面孔？」

至於嘉義市，藍軍將上演「兩個女人戰爭」，前市長黃敏惠宣布參選與現任議長蕭淑麗相爭，黃有九年政績，蕭出身基層，又有「蕭家班」支持，黨主席吳敦義強調用全民調決定提名，但支持者已呼籲「別再同志操戈」。

新竹市前市長許明財，昨天以百分之四十二支持率勝出，將獲國民黨提名參選。許在本屆爭取連任時，敗給民進黨籍的現任市長林智堅，國民黨市黨部主委呂學樟說「許明財從什麼地方跌倒，就從什麼地方爬起來」。

「怎麼都是老面孔？」許贏得初選後有網民喊加油，但也有人在臉書社群發聲質疑。許明財說：「我雖是老面孔，但我有新思維，我會為年輕人開創更多的工作機會，栽培更多新秀。」

黃敏惠鬆口參與嘉義市初選，立刻成為地方臉書社群熱門話題，有人喊支持，也有市民回應「換人做做看吧！」「公園市長回來了！」她執政時有登峰經驗，是優勢也是包袱，且人心思變；但黃敏惠不在意老驥伏櫪，她說「為嘉市更好，我義不容辭」。

至於澎湖縣長，國民黨確定再推前縣長賴峰偉與現任縣長陳光復對壘，當年陳光復在野，如今主客易位，年底勢必要再拚一次，賴峰偉表示會盡力整合澎湖藍營，凝聚力量，讓澎湖再「變天」 。

「老面孔有何不好？」國民黨支持者表示，老將沉穩內歛，懂得人情冷暖，也會更謙卑、柔軟。應該問老百姓，現在日子過得好嗎？如果熟知地方政壇生態老將都打不贏，「還有誰能贏？」