吳敦義：沒屬意誰 全民調決定台中人選

對於立委江啟臣、盧秀燕角逐台中市長初選，國民黨主席吳敦義(左四)回說沒有屬意任何人。 記者余采瀅／攝影 分享 facebook

國民黨主席吳敦義昨天出席台中市黨部小組長聯合授證活動，針對立委江啟臣、盧秀燕角逐台中市長初選一事，吳回說「沒屬意任何人，全民調決定人選。」不過，國民黨議員擔憂全民調難以準確反映基層真正民意。

吳敦義昨指出，只要黨內有人願意來參選，一定公平、公正、公開；他以台東及澎湖為例，被提名人在他競選黨主席時都支持另位候選人，仍獲提名。他既然擔任黨主席，如果不公開、不公平、不公正，就沒資格做黨的主席，所以要用全民調，該提誰就提誰。