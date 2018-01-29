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吳敦義：沒屬意誰 全民調決定台中人選

2018-01-29 00:23聯合報 記者陳秋雲余采瀅／台中報導

對於立委江啟臣、盧秀燕角逐台中市長初選，國民黨主席吳敦義(左四)回說沒有屬意任何...
對於立委江啟臣、盧秀燕角逐台中市長初選，國民黨主席吳敦義(左四)回說沒有屬意任何人。 記者余采瀅／攝影
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國民黨主席吳敦義昨天出席台中市黨部小組長聯合授證活動，針對立委江啟臣盧秀燕角逐台中市長初選一事，吳回說「沒屬意任何人，全民調決定人選。」不過，國民黨議員擔憂全民調難以準確反映基層真正民意。

吳敦義昨指出，只要黨內有人願意來參選，一定公平、公正、公開；他以台東及澎湖為例，被提名人在他競選黨主席時都支持另位候選人，仍獲提名。他既然擔任黨主席，如果不公開、不公平、不公正，就沒資格做黨的主席，所以要用全民調，該提誰就提誰。

吳敦義國民黨江啟臣盧秀燕

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