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這段藏頭詩 揭竹縣國民黨主委陳見賢公布選縣長

2018-01-28 19:36聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣議會副議長、中國國民黨新竹縣黨部主委陳見賢的老婆陳玉貴，昨天下午在臉書貼了...
新竹縣議會副議長、中國國民黨新竹縣黨部主委陳見賢的老婆陳玉貴，昨天下午在臉書貼了一段藏頭詩，掀起地方盛傳「陳見賢公布要參選了」，不少人轉貼此消息，還有人直接在臉書上恭賀「順利當選新竹縣長」。圖擷取自陳玉貴臉書
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新竹縣議會副議長、中國國民黨新竹縣黨部主委陳見賢的老婆陳玉貴，昨天下午在臉書貼了一段藏頭詩，掀起地方盛傳「陳見賢公布要參選了」，不少人轉貼此消息，還有人直接在臉書上恭賀「順利當選新竹縣長」。

陳玉貴在臉書上指，這是是一位朋友寫的，她覺得很厲害，特別跟大家分享他的文采。而陳見賢也在今天晚間6點多轉貼此文章，同樣也獲得不少人直呼「支持啦！」

這段藏頭詩是「新竹爭雄楊林陳、竹塹榮景將得見、縣政創新需見賢、長幼有序天亦感、候得佳期心感謝、選賢與能終須有、人人幸福我愛您。」眼尖的民眾，從直排閱讀，左邊一行跟右邊一行，可解讀關鍵文字「新竹縣長候選人、陳見賢感謝有您」，這兩段話引發地方諸多揣測。

陳見賢最近在新竹縣各鄉鎮市掛出多達30面的大型帆布廣告，邀縣內青工會男女幹部穿國旗裝一字排開合照，畫面中他以主委身分祝大家：「新年快樂！」但地方傳出，他正為參選下屆縣長暖身。

針對廣告，陳見賢則回應，「他是新竹縣有史以來首位由黨員投票選出的主委，當然會有不同的作為。」為了慶祝春節、協助弱勢，黨部將在2月4日邀請春聯爺爺、拙拙家園、世光教養院等單位，到黨部舉行義賣活動。

廣告義賣國旗

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