鄧家基幫周錫瑋站台 陳景峻：幫老長官打氣很好啊

2018-01-28 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



國民黨新北市長選情白熱化，前台北縣長周錫瑋今天正式宣布參選新北市長，包括前台北縣副縣長李鴻源與蔡家福、前環保局長鄧家基等人都到場力挺。不過尷尬的是，台北市副市長陳景峻也有意代表民進黨參選新北市，「同事」也就是台北市副市長鄧家基卻選擇幫「敵營」站台，顯然有點尷尬。

對此，陳景峻大氣的說，覺得很好啊，朋友歸朋友，政治歸政治，不要看得這麼要緊，總不能因為從政，而把一些朋友得罪光了，鄧家基幫老長官撐撐場，加油打氣，這是合乎人情。

台北市議員秦慧珠今天下午舉辦寒冬送暖活動，包括陳景峻、前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文等人均出席。

不料鄭麗文卻在上台致詞時，突然爆料指陳景峻沒有要選新北市長，自己先幫他宣布，讓坐在台下的陳景峻一時鐵青了臉，直喊「誤會」，儘管鄭麗文隨後再度上台「澄清」，不過場面依舊有點尷尬。

陳景峻表示，是鄭麗文聽錯了，導致有誤會，主要是在和鄭麗文聊天時，對方提到新北市要加油，順便問一下新北市的情勢；自己則是回答新北市要徵召，現在天王高來高去的，實在很爛，我也是天王，高來高去的，看了實在很糟糕。