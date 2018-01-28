藍營竹市長初選出爐 許明財再戰林智堅

2018-01-28 14:13 中央社 新竹市28日電



國民黨新竹市長黨內初選3搶1，於25日起連續3天進行電話民調，新竹市黨部今天上午公布結果，由前新竹市長許明財以超過42%的支持率勝出，將代表國民黨再戰林智堅。

國民黨新竹市黨部委由3家民調公司在1月25、26、27日連續3天進行電話民調，包括前新竹市長許明財，以及林耕仁與李國璋兩名市議員登記藍營初選，今天在市黨部1樓公布民調結果。

國民黨新竹市黨部主委呂學樟表示，這次黨內初選採全民調作業，委由3家民調機構辦理，民調結果由許明財勝出，林耕仁、李國璋也都表示尊重初選結果，會全力支持許明財，也會依民調結果提報市委員會議通過，建請中央核定提名。

64歲的許明財4年前在市長選舉拿下7萬5564票，以1014票之差敗給民進黨的林智堅，此次捲土重來。他受訪時表示，國民黨現階段最重要的是展現黨內團結、建立民眾對國民黨的信心，提名代表責任，這是努力的開始，將會找時間向林耕仁與李國璋請益，全力以赴，爭取選民的認同。

林耕仁電話受訪時表示，感謝市民支持與團隊辛苦，他無論在哪一個位置上，都會繼續為黨深耕、為民服務，後續會與大家一起努力、加油；李國璋接受電訪時告訴中央社記者，他遵守君子之爭、尊重民調結果，後續仍會與黨團結在一起，要打贏勝仗。

國民黨新竹市黨部指出，107年直轄市長暨縣市長選舉提名初選民意調查結果，林耕仁的平均支持率為35.132%，許明財平均支持率為42.024%，李國璋的平均支持率則是22.845%。