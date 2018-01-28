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民調烏龍大翻盤！ 宋瑋莉取代謝立功參選基隆市長

呂秀蓮憂山海關失守 籲柯文哲談台灣價值

2018-01-28 14:13中央社 台北28日電

綠營北市長選舉要禮讓台北市長柯文哲或自推仍未定。前副總統呂秀蓮今天說，柯文哲應說明台灣價值，黨中央若執迷不悟即自毀黨魂，她憂「山海關失守，還有人要引清兵入關」。

總統蔡英文日前接受專訪時表示，柯文哲必須對「台灣價值」再一次的確認，「讓我們的支持者覺得，他是一個我們可以一起作戰的人」；柯文哲後來受訪時則說「我很想知道她（蔡總統）的台灣價值是什麼。」

呂秀蓮今天偕民進黨籍台北市議員張茂楠和台北市副市長陳景峻一同出席「發送年菜給獨居、中低收入戶老人」寒冬送暖公益活動。

媒體會後聯訪詢問如何看近來柯文哲和民進黨的關係。呂秀蓮表示，柯文哲在政壇崛起後，可謂獨領風騷，但大家對他的言行和內心想法應該都有相當了解，越來越多人認為柯文哲的基本理念、核心價值和台灣認同，和民進黨有很大差距。

呂秀蓮說，希望柯文哲說清楚、講明白（台灣價值），因為是否要繼續支持他，台北市選民有權利瞭解真正的柯文哲。

「柯文哲4年前披著白色聖袍，大家給予高度期待」，呂秀蓮認為，但經過4年時間，每個人對柯文哲都有不了解，他應該要坦承，不要再講五四三、製造語言泡沫。

對於民進黨若不推派人選，是否對不起綠色選民，有無可能親征角逐北市。呂秀蓮則說，成功不必在我，她相信一定會有人出來參選，若黨中央還執迷不悟就是自毀黨魂，民進黨絕對要推出重量級的人參選。

呂秀蓮指出，首都是一國之都，不能淪陷，她擔心在兩岸關係激盪當中，「台北市就像是山海關，自己很怕山海關失守，還有人要引清兵入關，這很麻煩。」

她稍早在活動致詞時打趣說，自己也是獨居老人，勉勵大家要像她的名字一樣「越活越少年（呂秀蓮）」，且認為社會的進步，就是老人們過去所打拚出來的成績，所以要爭取北市老人正義，最後也不忘幫有意參選新北市長的陳景峻加油。

柯文哲呂秀蓮民進黨

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