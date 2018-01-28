藍31日提名6縣市 嘉市桃園本週協調

2018-01-28 13:26 中央社 台北28日電



中國國民黨布局2018年縣市長選戰，31日將通過第2波提名，包括基隆市、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣等6縣市；至於嘉義市與桃園市長選舉提名，預計本週協調。

國民黨去年12月已通過首波縣市長選舉提名，徵召尋求連任的南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌、連江縣長劉增應，還有贏得彰化縣長黨內初選的國民黨籍立法委員王惠美。

第2波提名名單將送1月31日中央常務委員會通過，包括黨內初選結果今天出爐的基隆市與新竹市，分別為前移民署長謝立功參選基隆市長、前新竹市長許明財征戰新竹市，以及徵召前澎湖縣長賴峰偉參選澎湖縣長、台東縣議長饒慶鈴參選台東縣長、國民黨籍立委徐榛蔚參選花蓮縣長、羅東鎮長林姿妙參選宜蘭縣長。

此外，繼嘉義市議長蕭淑麗、前青年輔導委員會主任委員李允傑之後，前嘉義市長黃敏惠昨天也宣布參選嘉義市長。

國民黨組織發展委員會主任委員李哲華上午告訴中央社記者，嘉義市長選舉目前已有3人表態，為避免黨內分裂，不希望舉辦初選，將以類似由擬參選人選定民調公司的「台東模式」或多元民調的「澎湖模式」，以全民調決定人選。

李哲華表示，因蕭淑麗目前人在國外，待29日回國後，敲定時間再協調。

桃園市長選舉方面，國民黨前立委楊麗環已表態參選，國民黨籍立委陳學聖傳出積極準備；在2016年立委選舉以「政治組」身分獲提名不分區立委，當時曾簽署不得拒絕選戰布局切結書的國民黨籍立委吳志揚是否再戰桃園市長，備受關注。國民黨中央對桃園市長選戰布局相當低調，預計本週協調。