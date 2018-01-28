親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
兩岸加班機卡關
婦聯會爭議延燒
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣

民調烏龍大翻盤！ 宋瑋莉取代謝立功參選基隆市長

誰選新北市長？ 綠營「無人可用」

2018-01-28 13:19聯合晚報 記者周佑政／台北報導

2016大選時，高雄市長陳菊（右），為蘇貞昌（左）的女兒、立委參選人蘇巧慧（中）...
2016大選時，高雄市長陳菊（右），為蘇貞昌（左）的女兒、立委參選人蘇巧慧（中）站台。 報系資料照
分享

年底新北市長選舉，民進黨面臨中生代缺乏當選實力的窘境，前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳菊都被點名參選新北市長。民進黨人士表示，民進黨要思考為何培養不出強而有力的中生代。前民進黨立委林濁水認為，2014年就應讓年輕人接棒，當年讓老人參選，導致今天無人可用的窘境。

為爭取提名，民進黨立委吳秉叡、羅致政持續勤跑基層，無奈民調仍與藍營可能人選有不小差距。民進黨近期出現了新北應由院長、大老應戰，才有可能勝選的聲音。

林濁水說，各種民調顯示，新北市若由蘇貞昌參選比較強，但若真由老人回鍋參選，社會觀感未必正面。這次新北市選舉，民進黨找不出較強中生代的原因，要回溯自2014年。2014年學運，年底選舉民進黨形勢大好，社會氛圍也對年輕人友善。新北市本應派出中生代參戰，即使對戰朱立倫可能敗北，但若參選者持續留在基層耕耘，現在的立足點會完全不同，無奈民進黨讓游錫堃選到底，導致今天的惡果。

對於黨內點名院長級人士參戰，吳秉叡說，新北市有十二個立委選區，他只是十二分之一，其他選區的選民對他較不熟悉，他必須更努力讓選民認同。另一原因，是被點名前輩過去的政績真的很優秀，讓民眾念念不忘。

吳秉叡表示，政治是慢慢累積，如果能適時給中壯年表現機會，新的一代才能承接前輩的優良經驗，順利完成接軌。；若沒有這個機會，中生代就比較不易茁壯。

民進黨立委張宏陸說，中生代也可以是領頭羊，民進黨向來願意給青壯世代機會，現階段吳秉叡持續衝刺中。民進黨人士表示，為了勝選，派出最強人選很合理，但民進黨要思考，為什麼在新北市培養不出強而有力的中生代。

民進黨吳秉叡陳菊蘇貞昌

相關新聞

傻眼翻盤！ 國民黨基隆市長初選民調宋瑋莉險勝謝立功

2018-01-28 16:06

史上最大烏龍？謝立功民調數字誤植 是否翻盤4點揭曉

2018-01-28 15:13

蔣萬安婚前差點「被分手」 竟是江啟臣救了他

2018-01-28 12:14

周錫瑋宣布選新北市長 侯友宜：我只能說加油

2018-01-28 11:42

蘇貞昌頻被點名參戰 林濁水：4年前種的惡果

2018-01-28 11:38

丁守中、鄭麗文同台 強調年底將換掉柯P

2018-01-28 15:59

鄧家基幫周錫瑋站台 陳景峻：幫老長官打氣很好啊

2018-01-28 15:19

周錫瑋宣布參選 陳景峻：藍營風暴起

2018-01-28 15:01

呂秀蓮憂山海關失守 籲柯文哲談台灣價值

2018-01-28 14:13

藍營竹市長初選出爐 許明財再戰林智堅

2018-01-28 14:13

觀察站／竹市第3勢力興起 恐成選舉變數

2018-01-28 13:55

許明財代表國民黨 出戰新竹市長

2018-01-28 13:40

決戰2018超級戰區 新北藍軍雙雄開戰

2018-01-28 13:39

觀察站／不敵謝立功 宋瑋莉敗在起步晚

2018-01-28 13:35

國民黨基隆市長初選 謝立功勝出

2018-01-28 13:29

藍31日提名6縣市 嘉市桃園本週協調

2018-01-28 13:26

綠政治文化 「年輕世代要自己打天下」

2018-01-28 13:19

角逐新北市長 吳秉叡、羅致政：不會自亂陣腳

2018-01-28 13:19

周錫瑋參選新北市長 陳景峻：吳朱不和？

2018-01-28 13:19

周錫瑋宣布選新北市長 侯友宜：祝福、加油

2018-01-28 13:19

誰選台中市長？吳敦義：沒屬意誰

2018-01-28 13:19

打卡+按讚+直播 新媒體行銷成藍營選戰主軸

2018-01-28 13:19

影／有能力打敗民進黨 周錫瑋宣布選新北市長

2018-01-28 13:11

台北市長選戰 呂秀蓮：民進黨不推人就是自毀黨魂

2018-01-28 12:42

周錫瑋宣布參選 高呼將「乘風再起」！

2018-01-28 12:10

許明財再戰林智堅 林智堅幕僚：沒有評論

2018-01-28 12:09

吳敦義：縣市長全民調 彰化台東澎湖是典範

2018-01-28 12:06

沈家鳳選舉看板 by your side 引發討論

2018-01-28 12:05

新北老將出征？ 綠忘了過去善用年輕人擊垮藍

2018-01-28 12:04

縣市長選舉 劉一德：台聯支持民進黨候選人

2018-01-28 12:02

周錫瑋宣布參選 強調有能力打敗民進黨

2018-01-28 11:50

新媒體當道 周錫瑋參選說明會變粉絲頁行銷大會

2018-01-28 11:50

縣市長選舉 范雲：支持理念相近者

2018-01-28 11:47

周錫瑋宣布參選新北市 李鴻源力挺

2018-01-28 11:42

選情分析╱新竹市第三勢力興起 恐成選舉變數

2018-01-28 11:17

國會透明新連線戰將力挺 籲電話民調支持江啟臣

2018-01-28 11:14

吳秉叡、羅致政：照目前節奏走，不理會流言

2018-01-28 11:14

周錫瑋今宣布參選 陳景峻：國民黨在鬧不合嗎？

2018-01-28 11:13

許明財：要讓國民黨贏回新竹市

2018-01-28 11:12
看更多

熱門文章

王金平重提「九月政爭」羅智強po王柯通訊全文

2018-01-27 19:41

蔡英文最新民調 創上任來第二低紀錄

2018-01-28 09:50

蔣萬安婚前差點「被分手」 竟是江啟臣救了他

2018-01-28 12:14

史上最大烏龍？謝立功民調數字誤植 是否翻盤4點揭曉

2018-01-28 15:13

謝立功勝出 代表國民黨參選基隆市長

2018-01-28 10:17

傻眼翻盤！ 國民黨基隆市長初選民調宋瑋莉險勝謝立功

2018-01-28 16:06

民進黨支持者幻滅 藍綠民調僅差4個百分點

2018-01-28 10:46

豪宅或廢墟 軍方神祕招待所下場兩極

2018-01-28 08:00

台商返鄉路多一條…大陸救急 增開平潭返台客輪

2018-01-27 23:51

飛彈射程涵蓋北京 作家：嘴砲連IS都望塵莫及

2018-01-28 09:33

蘇貞昌頻被點名參戰 林濁水：4年前種的惡果

2018-01-28 11:38

蔡政府反制M503做法 民調：反對大於支持

2018-01-28 10:39

老市長許明財代表國民黨 挑戰新竹市長林智堅

2018-01-28 10:27

台商退機票 損失不小

2018-01-28 01:14

民調又下滑 他提六點指蔡英文變「權力漸凍人」

2018-01-28 12:31

網友指莒光園地露出弓三部署訊息 空軍很緊張

2018-01-28 12:31

夾娃娃機小資創業？錢難賺 退燒

2018-01-28 00:03

「M503難題還沒來」 洪奇昌籲兩岸談軍事互信機制

2018-01-27 22:46

兩岸建立軍事互信機制？林郁方：現在怎可能？

2018-01-27 22:05

周錫瑋宣布選新北市長 侯友宜：我只能說加油

2018-01-28 11:42

【即時短評】黃敏惠宣布參選市長 考驗吳敦義智慧

2018-01-27 22:41

影／藍營基隆市長初選民調 謝立功贏不到1%

2018-01-28 11:10

馬英九自製春聯讓網友暴動 柯P春聯只紅1年？

2018-01-28 09:00

挺趙少康選台北市長 郁慕明：整合成對抗民進黨霸權

2018-01-27 19:30

【即時短評】黃敏惠宣布參選市長 考驗吳敦義智慧

2018-01-27 22:41

選情分析╱新竹市第三勢力興起 恐成選舉變數

2018-01-28 11:17

華航、長榮申請春節增班 等大陸點頭

2018-01-27 23:58

觀察站／竹市第3勢力興起 恐成選舉變數

2018-01-28 13:55

周錫瑋宣布參選 高呼將「乘風再起」！

2018-01-28 12:10

嘉市奪勝關鍵… 兩個女人的戰爭 藍怎擺平？

2018-01-28 00:16

民航局：加班機審核中 沒有時間表

2018-01-28 00:07

周錫瑋宣布參選 陳景峻：藍營風暴起

2018-01-28 15:01

台北市長選戰 呂秀蓮：民進黨不推人就是自毀黨魂

2018-01-28 12:42

觀察站／不敵謝立功 宋瑋莉敗在起步晚

2018-01-28 13:35

影╱蔣萬安慢工許淑華快準 藍委揮毫好緊張

2018-01-28 13:39

吳秉叡、羅致政：照目前節奏走，不理會流言

2018-01-28 11:14

立委選區重劃角力 中選會：正形成共識

2018-01-28 00:16

國會透明新連線戰將力挺 籲電話民調支持江啟臣

2018-01-28 11:14

洪奇昌拋兩岸「軍事互信機制」

2018-01-28 00:11

國民黨基隆市長初選 謝立功勝出

2018-01-28 13:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top