誰選新北市長？ 綠營「無人可用」

2018-01-28 13:19 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 周佑政 ／台北報導



2016大選時，高雄市長陳菊（右），為蘇貞昌（左）的女兒、立委參選人蘇巧慧（中）站台。 報系資料照 分享 facebook

年底新北市長選舉，民進黨面臨中生代缺乏當選實力的窘境，前行政院長蘇貞昌、高雄市長陳菊都被點名參選新北市長。民進黨人士表示，民進黨要思考為何培養不出強而有力的中生代。前民進黨立委林濁水認為，2014年就應讓年輕人接棒，當年讓老人參選，導致今天無人可用的窘境。

為爭取提名，民進黨立委吳秉叡、羅致政持續勤跑基層，無奈民調仍與藍營可能人選有不小差距。民進黨近期出現了新北應由院長、大老應戰，才有可能勝選的聲音。

林濁水說，各種民調顯示，新北市若由蘇貞昌參選比較強，但若真由老人回鍋參選，社會觀感未必正面。這次新北市選舉，民進黨找不出較強中生代的原因，要回溯自2014年。2014年學運，年底選舉民進黨形勢大好，社會氛圍也對年輕人友善。新北市本應派出中生代參戰，即使對戰朱立倫可能敗北，但若參選者持續留在基層耕耘，現在的立足點會完全不同，無奈民進黨讓游錫堃選到底，導致今天的惡果。

對於黨內點名院長級人士參戰，吳秉叡說，新北市有十二個立委選區，他只是十二分之一，其他選區的選民對他較不熟悉，他必須更努力讓選民認同。另一原因，是被點名前輩過去的政績真的很優秀，讓民眾念念不忘。

吳秉叡表示，政治是慢慢累積，如果能適時給中壯年表現機會，新的一代才能承接前輩的優良經驗，順利完成接軌。；若沒有這個機會，中生代就比較不易茁壯。

民進黨立委張宏陸說，中生代也可以是領頭羊，民進黨向來願意給青壯世代機會，現階段吳秉叡持續衝刺中。民進黨人士表示，為了勝選，派出最強人選很合理，但民進黨要思考，為什麼在新北市培養不出強而有力的中生代。