觀察站／竹市第3勢力興起 恐成選舉變數

2018-01-28 13:55 聯合晚報 本報記者張雅婷 聯合晚報 本報記者 林家琛



新竹市長林智堅是民進黨公認的青壯世代明星，前新竹市長許明財代表國民黨披掛上陣，演出復仇記，重新拿回市長寶座看似困難重重，但並非絕無不可能。

民意如流水，靠不住，三年多前的選戰，許明財的民調曾大幅領先林智堅超過20%，應該穩坐市長寶座才對，開出選票反倒落後1014票。

許明財大意失荊州，經歷人間冷暖，痛定思痛，如今身段更為柔軟，藉由國民黨市長初選再踏征途，選民願意給他東山再起的機會，證明大家沒有忘掉他，儘管市井傳聞民進黨支持者在國民黨初選中挺許，但對比式的民調顯示，國民黨支持者對許明財、林耕仁、李國璋的支持都有力道，數字顯示三位不管那一位出來都支持，所謂民進黨操控的謠言不攻自破。

林智堅是現任市長，如果有七成七的民調如能當護身符，按理國民黨不敢攖其鋒，沒人敢應戰，為何人人搶當砲灰，不得不以初選分高下。因為30年來，藍綠在風城對決互有勝負，綠贏少輸多，這是民進黨主席蔡英文在林智堅就職三周年當日，在新竹市的長和宮說「新竹一直都是我們的艱困選區」的原因。

新竹年底市長選舉可能演變為三個市長的選戰，留下政績，且為人津津樂道的前新竹市長蔡仁堅，一旦與時代力量結盟，再度投入市長選舉，可能打破藍綠平衡，創造難以想像的空間。