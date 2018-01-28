許明財代表國民黨 出戰新竹市長

許明財（右）勝出，與國民黨新竹市黨部主委呂學樟（左）握手慶賀。 記者林家琛／攝影 分享 facebook

老市長回鍋 挑戰林智堅

今年縣市長選戰新竹市長選情激烈，民進黨新竹市長林智堅爭取連任，國民黨初選有前市長許明財、市議員林耕仁、市議員李國璋等三人，經過國民黨新竹黨部透過三家民調，初選結果今天出爐，許明財出線代表國民黨出征。

三位初選候選人中，許明財有市政經驗優勢，舉辦風城再造論壇，擘畫市政藍圖，邀請多名前市長及市政顧問舉行論壇，展現企圖心。林耕仁有五屆市議員資歷，服務滿20年，去年10月底率先成立參選市長服務處。李國璋曾任新竹市農產運銷公司總經理，連任兩屆市議員，在政治路上資歷較淺，有年輕、形象清新等優勢。

國民黨針對新竹市市長選舉，舉行電話民調，分別透過聯合報、艾普羅、TVBS民調中心中，許明財在三個民調都拿下四成以上支持率，平均支持率許明財拿下42.024%、林耕仁拿下35.132%、李國璋拿下22.839%支持率，由許明財獲得多數支持，三人也強調初選後絕不分裂，都會支持勝出者。

國民黨部主委呂學樟表示，許明財從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來，數字會說話，從結果看來，大家差距不大，他們一定要團結，他也相信團結不一定贏，不團結根本沒有機會，拿到參選門票，後面還有許多困難在後面，希望黨員伸出溫暖的雙手，為了新竹全力支持許明財。