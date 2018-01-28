觀察站／不敵謝立功 宋瑋莉敗在起步晚

2018-01-28 13:35 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 吳淑君



謝立功（左）、宋瑋莉、介文汲三人手牽手，互道加油。 記者吳淑君／攝影 分享 facebook 國民黨基隆市長初選登記，有13位議員陪同的議長宋瑋莉，氣勢高昂，民調卻贏不了謝立功，出人意料之外。

2014年基隆市長選舉，原提名人前議長黃景泰涉弊案被撤銷提名，黃以無黨參選，國民黨陣前換將，改提移民署前署長謝立功。最後黃景泰拿到3萬914票，謝立功獲5萬2198票，敗給民進黨林右昌10萬1010票，基隆藍天變綠地。

謝立功捲土重來，一年多前成立OPEN研究室，最早宣布爭取國民黨提名，再戰林右昌，三年前臨危受命參選市長失敗，他認為一張選票，一世情，以研究室再出發，對基隆他有完整的規畫，有信心讓市民過更好的生活。

這一年多來，他勤走基層，關心市政，提出的政見，也言之有物，加上上次5萬多人支持，熱情很快就被喚起，是他民調勝出的主因。

有30年外交資歷的前駐紐西蘭代表介文汲，12月23日才表態要角逐基隆市長黨內初選，短短一個月，能有這樣的支持度，也很不容易。

個性直率的宋瑋莉，棄商從政，家族近一甲子的政治香火，在她手上發光，去年9月她接下國民黨基隆市黨部主委，創下第一個議長接主委，基隆第一個女主委紀錄。

民間一直有勸進聲，希望她出來選市長，因為當了四屆市議員的她，最接地氣，但她猶豫不決，直到去年底才宣布要選了，卻也引來球員兼裁判的批評。

她雖是議長，選市長起步最晚，過往著重在中山區經營，跨區耕耘不深，謝立功已經跑了好幾輪，宋瑋莉敗在追趕不及。