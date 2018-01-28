國民黨基隆市長初選 謝立功勝出

2018-01-28 13:29 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳淑君 ╱基隆報導



謝立功險勝 迎戰林右昌

國民黨基隆市長選舉提名初選三搶一，由全方位、典通、世新三家民調公司，在1月25到27日進行電話民調，今天上午10時在國民黨基隆市黨部二樓禮堂公布結果，由謝立功勝出，領先第二名的宋瑋莉不到1%。

國民黨基隆市長提名民調，由謝立功勝出。 圖╱聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨登記基隆市長選舉初選的有前移民署長謝立功、基隆市議會議長宋瑋莉及前駐西蘭代表介文汲。謝立功一年前成立研究室，取名「OPEN」，最早宣布捲土重來，迎戰林右昌。介文汲去年11月以黑馬之姿現身，為市長選舉投下震撼彈，宋瑋莉去年底決定參選，最晚起步。

三家民調結果，全方位謝政黨對比支持率54%，宋39%，介5％。典通民調謝36%，宋42%，介21%。世新民調謝36%，宋41%，介21%。三家民調平均，謝42.75%，宋42.01%，介15.22%，謝贏宋不到1%，市黨部表示，31日會報中常會核定提名人選。

在公布民調結果前，謝立功說，辛苦了一段時間，今天來看成績單。介文汲說，自己起步晚，在市場拜託冷暖自知，他在基隆的知名度不夠，但還是要遵守遊戲規則。宋瑋莉缺席，直到民調結果出爐，她才趕來，她去參加校長告別式。

宋瑋莉一來就握謝立功的手，為他祝賀，也表示民調結果公平、公正，謝宋介三人手牽手，誓言團結，要把市政政權贏回來。