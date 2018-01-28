決戰2018超級戰區 新北藍軍雙雄開戰

前台北縣長周錫瑋(右圖)上午舉行參選說明會宣布參選，有意參選新北市長的侯友宜(左圖)上午勤跑基層，對周參選表示尊重與祝福。 記者胡經周／攝影、聯合報系資料照片 分享 facebook

台北縣前縣長周錫瑋今天在永和國父紀念館舉辦參選新北市長的說明會，內政部前部長李鴻源、國民黨立委林德福站台助講。新北市副市長侯友宜亦有意參選新北市長，泛藍軍在新北市長之爭進入白熱化。

侯友宜勤跑基層：尊重與祝福

有意參選新北市長的侯友宜上午勤跑基層，對於周錫瑋高調宣布參戰，侯友宜表示尊重與祝福。

周錫瑋上午宣布參選，台北市副市長鄧家基等人到場致意，周錫瑋問現場1500名支持者「八年來你們過的好不好？」他強調自己有個能力，就是「打敗民進黨」。

周錫瑋在新北市經過近一年耕耘，從辦畫展試水溫、走訪各地、成立政策中心，今天終於宣布參選，會場湧入1500名支持者。周在台北縣長時期的縣府團隊也來力挺，會場播放「虎哥日常」影像，呈現他一年來一步一腳印走訪新北各地、親近市民「聽話」的努力。

周錫瑋上午喊出「乘風再起」口號，他說，八年前為了國民黨的團結，接受前總統馬英九建議，離開他從事20多年的政治工作，並為了讓現任的朱立倫好做，決定沉潛。

周錫瑋問現場鄉親「八年來你們過的好不好？」他說，「如果參選者的理念、氣度、魄力，可以贏過我，我就不會出來參選」，七年來他學習作老百姓、做畫家、農夫，看到辛苦為生活打拚的人，經濟卻越來越差。

他說，過去七年他好好反省，也想到「我們的未來在哪裡？」七年沉潛學習，「我告訴我自己，我有實現夢想的能力，更有一種能力，是打敗民進黨，民進黨在北縣執政16年，是我打敗民進黨，馬總統2008年選舉，新北贏了50萬票，這是我第二次打敗民進黨。」

林德福說，他跟周錫瑋是立院老同事，周錫瑋一路走來，在立院表現大家都看得到，在擔任縣長期間，做了很多過去歷任縣長不做的事，非常有魄力與執行力。