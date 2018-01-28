嘉市奪勝關鍵… 兩個女人的戰爭 藍怎擺平？

藍軍由誰出馬角逐嘉義市長，嘉義市議長蕭淑麗（左）、前市長黃敏惠兩大力量能否整合是關鍵。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

目前國民黨嘉義市長選戰三方鼎立態勢明朗化。國民黨內評估，嘉義市是濁水溪以南最有望奪回的一城。不過，前市長黃敏惠與「蕭家班」、議長蕭淑麗宿有恩怨，國民黨黨主席吳敦義能否擺平「兩個女人的戰爭」，將成為最後的關鍵。

吳敦義日前設定二○一八選戰過半目標，因此，嘉義市被黨內評估綠地變藍天的希望頗濃厚。再加上，現任市長涂醒哲民調有待提升，又確定代表民進黨參選，國民黨中央及地方皆認為勝出機率不低。

不過，吳敦義雖表明將循全民調方式產生嘉義市長候選人，但據傳吳敦義本就屬意黃敏惠回鍋挑戰涂醒哲，因此，能否整合蕭家班，成為黨中央最棘手的任務。

地方人士說，黃敏惠曾擔任過兩屆九年嘉義市長，曾為國民黨首次在濁水溪以南拿下民主聖地灘頭堡，選戰經驗豐富，親和力強，支持者藍綠都有。在參選上屆黨主席失利後，沈潛深耕基層，昨天當眾宣布參選，就是展現準備一戰的決心。

地方人士指出，一路從農會總幹事到議長的蕭淑麗，外界視為「蕭家班」人馬，曾被前黨主席洪秀柱拔擢為黨副秘書長，本月十六日才在市農會大樓等處豎立參選板，強調參選到底；二○一四年嘉義市長選戰，蕭淑麗曾由蕭家班大老勸退，含淚退選支持前青輔會主委陳以真對上涂醒哲，因藍營內部分裂，涂醒哲才當選。