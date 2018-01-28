黃敏惠回鍋選嘉市長 吳敦義：黨內全民調決勝

2018-01-28 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ／嘉義市報導



國民黨嘉義市黨部昨舉辦小組長授證典禮，黨主席吳敦義（前排右一）和宣布參選市長初選的前市長黃敏惠（前排右二）、前青輔會主委李允傑（穿黃背心者）等人高唱「再出發」。 記者姜宜菁／攝影 分享 facebook

國民黨前嘉義市長黃敏惠昨天宣布回鍋參選嘉義市長，為選戰投下震撼彈。已表態參選的嘉義市議長蕭淑麗強調，嘉義市需要一位新市長，前青輔會主委李允傑也表示尊重黃敏惠的決定。國民黨主席吳敦義強調，透過全民調選出嘉義市民「甲意的人」，絕不偏袒任何一方。

已獲民進黨提名爭取連任的嘉義市長涂醒哲則是不表示意見；民進黨嘉義市黨部主委黃大祐認為，泛藍可能重演二○一四年分裂局勢，目前選情有利涂醒哲。

國民黨昨在嘉義市鈺通大飯店舉行小組長授證，李允傑在大門口等待吳敦義，黃敏惠早早入場。吳敦義到場時，正在台上致詞的黃敏惠馬上宣布，「我要參加二○一八嘉義市長選舉，絕對尊重黨的機制」，現場頓時響起加油聲，宛如黃造勢會場。

黃敏惠說，她長期在地方深耕經營，知道市民需要，為了嘉義更好，身為黨員，此刻國民黨正處於最艱困的時刻，「我義不容辭宣布參選嘉義市長，與市民朋友一起找回嘉義的光榮與驕傲」。

吳敦義致詞公開讚許黃敏惠過去政績，也肯定蕭淑麗有才華有能力，李允傑是回鄉優秀人才，未來嘉義市長人選登記後，會透過全民調公平、公正及公開機制產生市民屬意人選，「男女平等，沒有派系之爭」。

蕭淑麗正在大陸參訪，得知黃敏惠宣布參選，強調自己會參選到底，嘉義市需要一位新市長，新思維、新作為、打造新嘉義。

國民黨組發會主委李哲華表示，日後再找三人協調遊戲規則，至於另名被點名的前立委吳育仁則表示，「強將出線」，他退選。