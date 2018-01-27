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宣布選新北市長 周錫瑋：準備好了

2018-01-27 22:49聯合報 記者祁容玉林麒瑋王敏旭／新北報導

周錫瑋今宣布參選，對市民闡述心路歷程及參選決心。 記者祁容玉／攝影
周錫瑋今宣布參選，對市民闡述心路歷程及參選決心。 記者祁容玉／攝影
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前北縣長周錫瑋經過近1年耕耘，今天上午將在永和國父紀念館宣布參選新北市長，周錫瑋昨說「我已經準備好了」，將全力以赴，今天會跟所有市民報告這段時間的心路歷程與參選決心，並說明政策和自身長處。

周錫瑋參選說明會今將播放影片呈現「虎哥」一路以來的足跡，穿插來賓致詞，最後周錫瑋演說約1小時，日前曾有報導指內政部前部長李鴻源、國民黨立委林德福會來為周站台，周幕僚不願證實，僅表示有邀請新北市各級民代，但不確定誰會來。

周錫瑋昨則否認請「大咖」站台，他表示，參選說明會主軸是聽民眾心聲，從基層解決問題，另一方面也不要為難黨部高層或政府高官，若他們來參加，會讓外界覺得選邊站。

周錫瑋昨也表示，鼓勵侯友宜跟其他候選人，趕快一起出來參選，讓外界看到國民黨有人才、有專業能力為大家服務，民主就是鼓勵有心有能力的人參選，有人願意服務很好。

侯友宜昨天被問到何時宣布參選，僅說「現在最重要是過一個好年」，會把民眾的疼惜和照顧當成往前走的最大力量。對於周錫瑋宣布參選，侯說，想為市民服務的每個人，都給予祝福、加油、打氣。

此外民進黨近期傳出徵召「天王級」老將參選新北市長，蘇貞昌頻被點名，周錫瑋昨說，他尊敬蘇貞昌過去對政治的努力跟付出，不過「時代已經不一樣了」，新時代要有新的知識與觀念、強健身體及專業能力，他有自信贏過蘇貞昌，侯友宜則說，很多傳聞聽聽就好。

周錫瑋侯友宜蘇貞昌李鴻源林德福

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