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【即時短評】黃敏惠宣布參選市長 考驗吳敦義智慧

2018-01-27 22:41聯合報 記者唐秀麗姜宜菁╱即時報導

外界看好嘉義市有可能從綠地變藍天，前市長黃敏惠今天表態參選，但市議長蕭淑麗堅持參選到底，讓藍營支持者憂心分裂，有可能成為兩個女人的戰爭，如何促成「黨內團結」，考驗黨主席吳敦義的智慧。

黃敏惠和蕭淑麗在地方上經營多年，各有支持者，為了此次市長選戰，各陣營人馬早已動員；黃曾擔任過兩屆9年的嘉義市長，曾為國民黨首次在濁水溪以南拿下民主聖地嘉義市的灘頭堡，有豐富選戰經驗，親和力強，長期關懷弱勢，且她的支持者跨越藍綠，黃在參選上屆黨主席之役失利後，沈潛深耕地方，今天一反先前謹慎評估的態度，當眾宣布投入選戰，展現她已準備好的決心。

而一路從農會總幹事到議長的蕭淑麗，被外界視為「蕭家班」人馬，曾被前黨主席洪秀柱拔擢為黨副秘書長，親和力也很強，實力雄厚，本月16日才在市農會大樓等數個地點豎立參選大型看板，強調參選到底，當時還期待黃能助她一臂之力。

據了解，國民黨與媒體電視台等民調黃敏惠大幅領先涂醒哲，蕭淑麗也遠勝過涂。民進黨中央因此擔心涂不是對手，前一陣子才不斷傳出換人之說，希望立委李俊俋披戰袍遭婉拒，但涂堅持不退選，打出政績牌，里長簽名連署支持涂等大動作，綠營確定提名涂，但涂目前仍有前衛生局長黃維民提告官司纏身。

2014年嘉義市長選戰，蕭淑麗在蕭家班大老勸退下，含淚退選支持前青輔會主委陳以真對上涂醒哲，因藍營內部分裂，涂醒哲才能順利當選市長。

2018年市長選戰，等於是2020總統大選的前哨戰，藍營沒有分裂的本錢，只有團結才有可能拿回市長寶座，吳敦義堅持中立及全民調的態度，希望能提出適合人選，此次若又無法整合，無疑是把市長寶座拱手讓人，如何整合，正考驗著吳敦義的智慧。

黃敏惠今天宣布參選嘉義市長，為選舉投下震撼彈。記者姜宜菁／攝影
黃敏惠今天宣布參選嘉義市長，為選舉投下震撼彈。記者姜宜菁／攝影
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吳敦義涂醒哲黃敏惠

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