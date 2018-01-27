盧秀燕台中海線拜票 找「站神」相挺

2018-01-27 22:39 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ／台中報導



國民黨立委盧秀燕（中）爭取參選台中市長，昨天在同黨立委蔣萬安（右）陪同下，到沙鹿地區市場拜票。 記者黑中亮／攝影 分享 facebook

國民黨台中市長擬參選人盧秀燕昨天由同黨立委顏寬恒、蔣萬安陪同，在海線沙鹿區市場拜票，蔣萬安台中助選處女秀果然人氣爆滿，不少民眾搶著和3人握手、拍照，還有攤商送上大蒜、菜頭等好彩頭，期待盧秀燕能幫海線爭取福利。

蔣萬安因為力擋一例一休修正案，被網友封為「站神」，被視為藍營新戰將，昨天他為盧秀燕站台助選人氣滿滿。蔣萬安今天將到豐原區為同樣有意參選台中市長的江啟臣拜票掃街，被問到支持誰？蔣萬安表示，國民黨有很多優秀人才，盧秀燕、江啟臣都是一時之選，無論誰出線，對台中市民都是最好選擇，只要有需要幫忙，他都義不容辭。

爭取沙鹿選民支持，盧秀燕（中）在黨內顏寬恒（右）及蔣萬安（左）陪同拜票。 記者黑中亮／攝影 分享 facebook

台中海線傳統的政黨支持綠勝於藍，除顏家具地方實力外，甚至是台中市長選舉，國民黨在海線的得票率都輸民進黨，被視為是藍營艱困選區。而沙鹿區近年人口快速成長，已經突破十萬人，因此盧秀燕昨天從海線大票倉開始拜票，並找來基層實力雄厚的顏寬恒和新戰將蔣萬安助陣。

3人參拜觀世音菩薩後，走進沙鹿傳統市場，頓時熱情的「凍蒜」聲此起彼落。攤販、買菜民眾看到蔣萬安，上前爭相握手甚至要求合照，菜販看到盧秀燕送青蒜祝她「當選！」果然成功營造氣勢。

顏寬恒說，沙鹿區居民對盧秀燕並不陌生，從擔任省議員到立法委員，鄉親印象都很深刻，這次到沙鹿掃街拜票，是爭取更多台中市民認同。

蔣萬安說，盧秀燕是非常要好的同事及前輩，對於台中市政規劃很有想法，且盧秀燕有豐富的從政經驗，地方經營扎實，特地南下相挺。