新北藍營拚市長初選 侯友宜：過好年最重要

2018-01-27 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北副市長侯友宜(中)說，現在最重要是過一個好年，民眾過好年才是對市民最大的貢獻。記者王敏旭／攝影 分享 facebook 新北副市長侯友宜今上午前往泰山區「讓愛飛揚、歲末送暖」圍爐活動活動，會後有媒體提問侯友宜何時會宣布參選，侯友宜說，現在最重要是過一個好年，民眾過好年才是對市民最大的貢獻。

侯友宜說，過年期間就是安全、交通最重要，這是市府最重要的目標，希望今年狗年能夠旺來福來的好年，這才是當下要把握的事情。

至於另外積極表態欲參與初選的前台北縣長周錫瑋，即將在明天舉辦新北市長參選說明會，過年期間將開始跑行程，侯友宜則表示，想為市政服務的人，都會為他加油打氣。