親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統推動社宅
黑心蛋風暴延燒
藍綠各黨拚選戰
空汙減量有感？
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣

「阿兵哥都塞紙條偷偷追我們！」前金馬小姐憶當年

選前有禁令／選舉看板偷跑 靠「問候語」爭曝光

2018-01-27 13:07聯合晚報 記者周志豪／台北報導

林冠勳「打老婆？」主題看板，將內容一切為二，避免一塊看板「露過三點」。 圖／林冠...
林冠勳「打老婆？」主題看板，將內容一切為二，避免一塊看板「露過三點」。 圖／林冠勳提供
分享

太陽花學運後掀起青年參政潮，年底縣市議員選戰新人崛起，為搶曝光，早在各重要路口高掛看板，不過各縣市多要求須於選舉或政黨初選前一定時間才能掛設競選看板，為避免違規，參選新人各出奇招。

以最嚴格的台北市為例，「台北市競選廣告物管理自治條例」規定，除非在選舉或初選前一定期間，廣告看板不得有「候選人姓名、圖像、號次、競選項目與標語」中3項以上內容（三點不露），否則就屬競選廣告物，要開罰5萬並要求改善。

有人問候行車平安

爭取國民黨提名參選台北市松信區議員的前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯，為避免看板超過規範的「三點」，只好將競選標語改為問候語，在交通要道就問候行車平安，市集旁就為出外人加油，展現另類巧思。

有人提醒要吃早餐

投入台北市中正萬華區議員選舉的前立委林郁方服務處主任林冠勳，看板也以問候語取代競選標語，像是於南機場夜市附近的「早餐吃了沒？」看板，就幾乎與合作早餐店融為一體，毫無違和感。

為諷刺無黨籍市議員童仲彥打老婆事件，林冠勳在還高掛「打麻將？打老婆？」主題看板，只不過內容切成兩塊看板，其中一面有林的照片與名字，另一面則寫上「打麻將？打老婆？中正萬華值得更好的！」競選口號，前後排掛迴避「三點不露」規範。

表態參選台北市港湖區市議員的前台北市長郝龍斌子弟兵、辦公室主任游淑慧，最近掛出看板以她與郝的合照做主視覺，搭配「游淑慧 我的郝推薦」文字，也遊走「競選標語」規定邊緣。

徐巧芯競選看板將競選標語改為問候語，還因地制宜，展現另類巧思。圖／徐巧芯提供
徐巧芯競選看板將競選標語改為問候語，還因地制宜，展現另類巧思。圖／徐巧芯提供
分享

選前再換正式看板

徐巧芯表示，違規競選廣告物不只會被拆，還要罰款，對新人是不小負擔，但為先卡位看板位子，只能先掛簡易版看板，等初選前一個月再依規定換成正式競選看板。她坦言，掛問後語看板其實也會擔心效果不好，或是因為看板上無法放上黨徽，又遭錯誤質疑，以為她不敢掛，但其實只是為了遵守規定，只能希望支持者諒解。

廣告選舉太陽花學運

相關新聞

綠徵召蘇貞昌選新北？周錫瑋：時代不一樣了

2018-01-27 15:20

3人表態選嘉義市長 吳敦義：民調產生人選

2018-01-27 13:45

張雅屏條款／藍要求競選文宣先讓律師背書

2018-01-27 13:08

新「站」神蔣萬安挺盧秀燕 與顏寬恒沙鹿掃街

2018-01-27 13:04

黃敏惠宣布參選嘉義市長

2018-01-27 13:00

國民黨嘉義市長選戰白熱化 黨員憂派系難整合

2018-01-27 12:36

新北藍營拚市長初選 侯友宜：過好年最重要

2018-01-27 12:17

黃敏惠表態參選 蕭淑麗：尊重，嘉市需一個新市長

2018-01-27 12:12

周錫瑋28日宣布參選 侯友宜：祝福他給予加油

2018-01-27 11:41

藍營兩個女人的戰爭 黃敏惠宣布角逐嘉義市長

2018-01-27 11:31

選舉看板「三點」不露避違規 候選人「問候」過招

2018-01-27 11:24

「張雅屏條款」 國民黨要求年底競選文宣要律師審核

2018-01-27 11:23

賴揆對她有意見？ 陳亭妃：選舉操作

2018-01-26 23:50

支持脫黨參選者？ 張花冠：支持民進黨的張明達

2018-01-26 23:44

游錫堃：不選新北市長 讓年輕人有機會參選

2018-01-26 20:03

政治組不分區不選縣市長除名？吳敦義：只有最強選手

2018-01-26 15:22

決戰2018綠營南市激戰 賴清德未表態各方急

2018-01-26 14:10

葉宜津指反對採對比式民調 黃偉哲否認

2018-01-26 11:55

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

台灣雲峰飛彈射程涵蓋北京 專家：技術獨步武林

2018-01-27 08:30

馬英九非正式春聯「狗年旺旺」 兩岸三地網友都想要

2018-01-27 07:38

海陸近千人著重裝 5天要行軍210公里

2018-01-26 16:57

蔡英文一番闡述 林濁水：還有什麼不是「台灣價值」？

2018-01-26 22:11

藍營兩個女人的戰爭 黃敏惠宣布角逐嘉義市長

2018-01-27 11:31

LINE露餡…萇記賣發霉、長蟲蛋 大廠也中鏢

2018-01-26 23:51

紅白帖跑好跑滿 綠有杯水傳奇 藍「送輓聯都輸人」

2018-01-27 09:00

黨產會下周恐開鍘婦聯會 雷倩：堅守圍城

2018-01-27 02:38

要和段宜康談？柯文哲：沒有啦，誰理他！

2018-01-27 08:04

為何拖逾月未爆？ 「問題出在萇記說謊」

2018-01-26 23:56

除非主管請客 縣市政府尾牙春酒「省」了

2018-01-26 23:48

新「站」神蔣萬安挺盧秀燕 與顏寬恒沙鹿掃街

2018-01-27 13:04

抱著邱垂貞外孫 蔡總統與邱義仁都融化了

2018-01-27 12:36

美政府官網移除我國旗頻傳 外交部：持續交涉中

2018-01-26 20:26

影／柯答「台灣價值」考卷？蔡反問申請公宅了嗎?

2018-01-26 18:24

海陸恢復長行軍 5天重裝走210公里

2018-01-26 23:14

黃敏惠表態參選 蕭淑麗：尊重，嘉市需一個新市長

2018-01-27 12:12

專家怎麼看／液蛋風暴 遊走法律邊緣

2018-01-27 00:07

新聞眼／婦聯會已到關鍵時刻

2018-01-27 00:17

蔡總統肯定馬英九 補助健康公宅

2018-01-27 00:32

支持脫黨參選者？ 張花冠：支持民進黨的張明達

2018-01-26 23:44

回應官網撤旗 國務院：台灣續享美強力支持

2018-01-27 00:17

蔡總統拚社宅允3支持 點名北北桃優先落實

2018-01-27 00:32

游錫堃：不選新北市長 讓年輕人有機會參選

2018-01-26 20:03

觀察站／台灣價值新解 柯綠心結有解？

2018-01-27 00:32

3人表態選嘉義市長 吳敦義：民調產生人選

2018-01-27 13:45

國民黨嘉義市長選戰白熱化 黨員憂派系難整合

2018-01-27 12:36

黨產會：婦聯會若沒簽行政契約 將凍結財產

2018-01-27 00:17

選舉看板「三點」不露避違規 候選人「問候」過招

2018-01-27 11:24

為何罰不怕？「吹哨者」緊盯 仍不敵貪字

2018-01-27 00:01

賴揆對她有意見？ 陳亭妃：選舉操作

2018-01-26 23:50

破損、發霉還製成液蛋 專家：政府尚未訂標準

2018-01-26 21:21

婦聯會鷹派若掌三分之一票數 行政契約簽不成

2018-01-27 14:20

「張雅屏條款」 國民黨要求年底競選文宣要律師審核

2018-01-27 11:23

紐約時報旅展 我推10大魅力島嶼之旅吸北美客

2018-01-27 13:22

周錫瑋28日宣布參選 侯友宜：祝福他給予加油

2018-01-27 11:41

4年2萬戶跳票 柯文哲：拚公宅滿難的

2018-01-26 23:42

馬英九的「狗年旺旺」逾萬人討 羅智強：我也很想要啊

2018-01-27 15:44

訴求同志家庭也是家庭 同婚團體登廣告

2018-01-26 21:46

與柯文哲同台 蔡英文：居住權利 也是台灣價值

2018-01-27 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top