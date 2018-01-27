周錫瑋28日宣布參選 侯友宜：祝福他給予加油

2018-01-27 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



新北市副市長侯友宜。 聯合報系資料照 分享 facebook 前台北縣長周錫瑋，明天將宣布參選。新北市副市長侯友宜，今天上午出席活動，被媒體問到是否有什麼計畫和打算，侯說，想為市民服務的每個人，都給予祝福、加油、打氣。

侯友宜近日出席個活動，都有許多民眾在場邊幫他加油喊凍蒜。侯友宜說，很謝謝民眾的疼惜和照顧，將把這話成往前走的最大力量。

媒體提問，民進黨可能派蘇貞昌到新北競選，對此侯友宜說，最近聽了很多傳聞，很多事聽聽就好，最重要是把握當下，面對當前挑戰，才是最實際。