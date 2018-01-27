選舉看板「三點」不露避違規 候選人「問候」過招

2018-01-27 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



林冠勳看板將競選標語改為問候語，與早餐店招牌融為一體。圖／林冠勳提供 分享 facebook 太陽花學運後掀起青年參政潮，年底縣市議員選戰新人崛起，為搶曝光，早在各重要路口高掛看板，不過各縣市多要求須於選舉或政黨初選前一定時間才能掛設競選看板，為避免違規，參選新人各出奇招。

以最嚴格的台北市為例，「台北市競選廣告物管理自治條例」規定，除非在選舉或初選前一定期間，廣告看板不得有「候選人姓名、圖像、號次、競選項目與標語」中3項以上內容（三點不露），否則就屬競選廣告物，要開罰5萬並要求改善。

爭取國民黨提名參選台北市松信區議員的前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯，為避免看板超過規範的「三點」，只好將競選標語改為問候語，在交通要道就問候行車平安，市集旁就為出外人加油，展現另類巧思。

投入台北市中正萬華區議員選舉的前立委林郁方服務處主任林冠勳，看板也以問候語取代競選標語，像是於南機場夜市附近的「早餐吃了沒？」看板，就幾乎與合作早餐店融為一體，毫無違和感。

為諷刺無黨籍市議員童仲彥打老婆事件，林冠勳在還高掛「打麻將？打老婆？」主題看板，只不過內容切成兩塊看板，其中一面有林的照片與名字，另一面則寫上「打麻將？打老婆？中正萬華值得更好的！」競選口號，前後排掛迴避「三點不露」規範。

表態參選台北市港湖區市議員的前台北市長郝龍斌子弟兵、辦公室主任游淑慧，最近掛出看板以她與郝的合照做主視覺，搭配「游淑慧 我的郝推薦」文字，也遊走「競選標語」規定邊緣。

徐巧芯表示，違規競選廣告物不只會被拆，還要罰款，對新人是不小負擔，但為先卡位看板位子，只能先掛簡易版看板，等初選前一個月再依規定換成正式競選看板。她坦言，掛問後語看板其實也會擔心效果不好，或是因為看板上無法放上黨徽，又遭錯誤質疑，以為她不敢掛，但其實只是為了遵守規定，只能希望支持者諒解。