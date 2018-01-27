「張雅屏條款」 國民黨要求年底競選文宣要律師審核

2018-01-27 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



國民黨主席吳敦義日前到宜蘭為黨部小組長授證，疾呼讓國民黨的勝選從宜蘭縣長開始，重返執政。 聯合報系資料照 分享 facebook 因黨產遭查封，國民黨財務捉襟見肘，眼見年底地方九合一選舉將近，國民黨15日函文黨相關輔選單位，嚴令要求年底選戰文宣發出前須先經義務律師審核，確定沒有違法疑慮後才可發出，避免因文宣觸法讓黨被連帶處罰。

黨務人士坦言，明令競選文宣製發落實「監督機制」，與黨前副秘書長張雅屏於屏東縣黨部主委任內製發的競選文宣，遭當時對手、屏東縣長參選人潘孟安控告毀謗，讓黨被要求連帶賠償60萬元有關，黨已無力再負擔這些罰款。

國民黨發言人黃健豪表示，這是要提醒黨公職參選人在製作負面文宣時應該謹慎，不要因疏失反遭攻擊，張雅屏案只是原因之一，黨部在選戰過程除了負責提名外，原本就提供後勤功能，落實法律諮詢也是服務。國民黨發言人洪孟楷表示，這除了是對輔選單位的要求，更是黨訴諸要以合法選戰爭取勝選的大原則宣示，盼能讓年底選舉文宣攻防能走向正面選舉。

備戰年底九合一地方選舉，國民黨中央1月15日發函通令黨各縣市黨部與黃復興黨部，函令表示，競選文宣品有針對政黨執政良莠、候選人品德操守或人格進行質疑或攻擊，文宣中均應該提出所憑的來源基礎；發布相關文宣品前，要經過善意篩選，盡較高的查證義務。

函令也提到，黨主席吳敦義要求，未來有關選舉文宣的發放，應先由各地方或特種黨部駐點義務律師擇優審酌文宣的適法性。律師簽註相關意見後，具名背書存查。