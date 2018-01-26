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葉宜津指反對採對比式民調 黃偉哲否認

2018-01-26 11:55中央社 台北26日電

民進黨立委葉宜津。聯合報系資料照
民進黨立委葉宜津。聯合報系資料照
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登記民進黨台南市長初選的立委葉宜津今天說，黨中央協調時，很多參選人想採對比式民調，跟國民黨對比，但黃偉哲反對。黃偉哲否認，他說，沒有反對採用對比式民調。

民主進步黨籍立委葉宜津今早接受廣播節目蔻蔻早餐訪問。主持人周玉蔻問，台南6人競爭，確定採黨內互比式民調，為何覺得對自己不利?葉宜津說，很多人想採對比式民調，與國民黨對比，不過，中央黨部認為，要所有參選人都有共識，才能採用對比式民調。

主持人追問，誰反對? 葉宜津說，當然是黃偉哲，因為互比對他有利；台南選民結構藍綠比約3比7，每位參選人都很資深，地方經營相當久，差距不會很大，就變成3成藍營支持誰就會拉開距離，黃偉哲顯然能得到這3成中、近2成選民的支持。

周玉蔻問原因為何? 葉宜津回答，因為黃偉哲的妹妹，還有黃偉哲可以經常上偏藍媒體。

不過，黃偉哲表示，他支持互比式民調，但沒有反對對比式民調。他說，對比式民調必須對手政黨要有參選人，否則無法做對比式民調，因此他認為互比式民調就夠了。

主持人問，台南市初選，民進黨人都知道一件不能說的秘密，據說行政院長賴清德本來支持葉宜津，但因民調不如黃偉哲，所以忍痛割捨，改支持黃偉哲，因為不希望另一參選人陳亭妃接班?

葉宜津說，有可能，因為她與賴清德兩人同時進立院，彼此有相當的認識，相信賴清德是肯定她的。

民進黨台南市長初選競爭激烈，有6人登記參選，分別是立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃、前台南市副市長顏純左及前民進黨副秘書長李俊毅。

黃偉哲葉宜津

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