國民黨縣市長提名 過年前完成一半布局

2018-01-25 23:54 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



國民黨主席吳敦義布局不分區立委吳志揚參選桃園市長，但傳出吳家已經決定不參選。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨布局年底縣市長選舉，台中市昨天進一步確定全民調提名細節，目標是農曆年前完成提名，雲林縣地方黨部下周也將建議徵召不分區立委張麗善。三十一日將通過第二波提名的六縣市及第一波已完成提名的三縣市，國民黨可望在農曆年前完成一半縣市長的提名布局。

雲林縣確定提名張麗善，花蓮縣三十一日將通過提名徐榛蔚，國民黨不分區立委已有二人確定出征年底選戰。黨中央原本鎖定同步完成徵召不分區立委吳志揚參選桃園市長，但據了解，吳家已經正式告知桃園市黨部主委楊敏盛，吳志揚不會參選桃園市長，黨中央布局再受阻。

若吳志揚確定不參選，黨中央是否拿掉他的不分區立委資格，將考驗中央的決定。桃園市長提名是否回到地方黨部最初建議採初選方式決定提名人選，也值得觀察。

在吳志揚傳出不參選後，桃園市除了目前已表態的立委陳學聖及前立委楊麗環，地方大老再度點名中壢前市長、現任市議員的魯明哲，希望能出奇兵挑戰桃園市長鄭文燦。

至於最受注目的台北市，傳出有人點名中廣董事長趙少康，但知情人士指出，趙少康在馬政府時期，連行政院長、副院長都不要做，加上中廣被黨產會盯上，他也不是國民黨員，點名點得離譜；就如同郝市府的副市長邱文祥，也是無黨籍，就算表態參選也與國民黨初選無關。

國民黨三十一日將通過第二波提名，包括基隆市、宜蘭縣、新竹市、台東縣、花蓮縣、澎湖縣等六縣市。澎湖縣將徵召前縣長賴峰偉，台東縣徵召議長饒慶鈴，花蓮縣徵召立委徐榛蔚，宜蘭縣徵召羅東鎮長林姿妙。新竹市和基隆市依二十八日初選結果通過提名。