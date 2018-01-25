余天為發飆道歉 洪耀福玩笑話緩頰

民進黨前天舉行中執會，余天出席與會。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨新北市黨部主委余天前天在中執會發飆，怒指黨中央無視他女兒余筱萍要參選，在同選區還推三十五歲以下的民進黨前發言人吳沛憶，隨即以上廁所為由離席。對此余天昨天發表百字道歉文表示「深切反省」，民進黨秘書長洪耀福則緩頰笑稱余天是「一位膀胱不強的好爸爸」，但建議余天可把民進黨年輕人都視作自己女兒，心情上可以比較釋懷。

洪耀福昨天與媒體聊選情，對此事件，洪說余天心急自己的女兒可以體諒，關心自己的女兒是人性，但政治上有時候要從更大格局看；他並澄清指余天當天沒有拍桌，也沒有嗆總統兼黨主席蔡英文，對余天被指負氣離場，洪耀福半開玩笑說，是一位膀胱不強的好爸爸，以後生氣前要先去上廁所，免得被人家誤會。

對日前國民黨主席吳敦義說年底選舉目標是保住藍營七個執政縣市，還要多拿五、六個以上過半，洪耀福則說，民進黨的目標是「固守執政，強攻其他、寸土不讓、寸土必爭」；被問及民進黨認為國民黨台北市長人選中誰比較強？洪耀福說，看國民黨怎麼出牌。

他並話鋒一轉表示，吳敦義也可以自己選台北市長，因為吳敦義如果不自己選，一旦朱立倫想要選，吳敦義就很慘了，「朱立倫如果跳下來說要承擔，吳敦義的二○二○就出局了」。

對國民黨立委蔣萬安不選台北市長，是否代表民進黨可以不用再跟台北市長柯文哲合作，自己推出人選？洪耀福說，這沒有必然性，台北市的局還在變化中，不用太早下定論；至於蔡總統日前提醒柯文哲必須對「台灣價值」再做一次確認，洪耀福說，蔡總統說法確實講出民進黨大多數基層的聲音。

對余天在黨中執會發飆，吳沛憶前日深夜也在臉書發文回應，只要符合黨員條件，任何人都可以登記參選，「沒有誰派誰出來的問題」。她昨天接受記者電訪時表示，自己在中執會上被點名確實滿有壓力，但並不是「誰說話可以影響黨內共同規則」，民意才是最重要的。