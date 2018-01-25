綠台南市長初選協調 6參選人採互比式民調

2018-01-25 20:56 中央社 台北25日電



民主進步黨今天召開台南市長提名初選協調會議，6位參選人葉宜津、黃偉哲、顏純左、李俊毅、王定宇、陳亭妃都同意維持黨內團結、不互相攻訐，並同意採取互比式民調。

這場協調會議由選舉對策委員會召集人林錫耀召集，民進黨會後發布新聞稿。

民進黨發言人鄭運鵬轉述會議決議，會中6位參選人都同意初選階段會維持黨內團結，不互相攻訐；初選結束後，也會同心協力支持黨提名候選人。

鄭運鵬表示，會中也針對初選民調進行協調，經6位參選人同意，將採取互比式民調。