昨為女兒選議員怒飆黨中央 余天道歉「深切反省」

相關新聞
綠營現「賴清德現象」 謝龍介：扯上賴會扣分2018-01-25 13:24
余天暴怒點名不尊重 吳沛憶：符合條件誰都能選2018-01-25 08:53
蔣萬安不選首都市長 洪耀福：吳敦義布局的挫敗2018-01-25 17:34
趙少康選台北市長？丁守中:歡迎一起參加黨內初選2018-01-25 19:24
趙少康傳選台北市長 王鴻薇怒：勿亂點鴛鴦譜2018-01-25 19:23
余天發飆後閃人 洪耀福：他是膀胱不強的好爸爸2018-01-25 17:48
柯P暗諷「狗咬人」 郝辦酸：原來這三年我們是被狗咬2018-01-25 16:22
「縣長牌」大熱門 潘孟安發表初選「三不」2018-01-25 16:18
時力黨團力推新人「強攻」新北 朱立倫：可以理解2018-01-25 16:13
民進黨內口水廝殺 黃偉哲：陳定南有知會很感慨2018-01-25 16:08
國民黨發言人黃健豪要回台中選議員 老將：新人要很拚2018-01-25 14:50
遭余天怒點名 吳沛憶：符合條件誰都能選2018-01-25 14:15
擔心父親身體 吳志揚參選轉低調2018-01-25 14:14
柯P爆有人安排他跟段宜康見面 段宜康：沒那麼閒2018-01-25 12:48
趙少康傳選台北市長 柯P：不要叫我評論別人2018-01-25 11:17
有人安排和段宜康見面 柯P酸：實在受不了2018-01-25 11:08
國民黨台中市長人選全民調 春節前拍板2018-01-25 00:14
當蔡英文面...余天質疑民進黨中央「分明在搞我」2018-01-25 00:14
未鬆口參選高市長 韓國瑜訪農村關心缺工2018-01-24 23:05
賴清德頻被點名戰雙北 徐國勇：賴選舉可能性微乎其微2018-01-24 21:03
羅智強：挺丁守中選市長 但支持黨提名人2018-01-24 17:10
彰化縣第一選區議員提名席次 小英拍板 五席變六席2018-01-24 16:39
蔣萬安怯戰北市 打亂吳敦義總統布局2018-01-24 16:25
影／對比或互比？趙天麟：民進黨高市初選民調方式未定2018-01-24 15:19
劉世芳退選相護 陳菊下個戰場超越高雄2018-01-17 16:37
搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？2017-11-18 09:00
熱門文章
雖判無罪 沈威志等人卻如「無間道」不准退伍2018-01-25 13:11
徵船名花5萬只多個新字 朱學恒：找幼稚園小朋友就好了2018-01-25 08:34
余天暴怒點名不尊重 吳沛憶：符合條件誰都能選2018-01-25 08:53
從罵是民主變不要批評 蔡正元：「吳某真」賣東西敢買？2018-01-24 22:26
包正豪：蔡政府在告訴我們 民進黨沒能力解決兩岸關係？2018-01-25 06:59
斥鉅資助雲峰飛彈攻北京？中科院這樣回應2018-01-25 10:01
250枚刺針飛彈交台灣 專家：此飛彈曾打下270架戰機2018-01-25 15:59
余天護女轟吳沛憶 友人爆吳父早逝：有爸爸愛護很幸福2018-01-25 15:48
賴清德像馬英九？羅智強：沾光神功練得不錯2018-01-25 09:13
勞動部拍板！補休年度內沒休完 雇主還是要給加班費2018-01-24 23:46
觀察站／美官方演雙簧 撤旗是警訊2018-01-25 00:29
2顆星中將親自接見 館長「半鞠躬」合照感動網友2018-01-25 17:51
共軍情蒐力3級跳？ 「神之眼」把整個南海搬到眼前2018-01-25 10:00
趙少康傳選台北市長 柯P：不要叫我評論別人2018-01-25 11:17
當蔡英文面...余天質疑民進黨中央「分明在搞我」2018-01-25 00:14
【即時短評】躲在新聞稿後的「一位資深官員」2018-01-25 10:06
立委遞補縣議員 高潞‧以用：明不會就職2018-01-24 22:35
余天發飆後閃人 洪耀福：他是膀胱不強的好爸爸2018-01-25 17:48
軍公教加薪3%之後 賴揆：近7成企業跟進加薪2018-01-24 20:29
台灣價值？黃安：文藝女青年蔡同學一以貫之的夢囈2018-01-24 22:40
政府解決低薪？孫大千：賴清德把勞工當賣火柴的小女孩2018-01-25 10:22
蔡英文談台灣價值 鍾沛君：難道指10「ㄎㄧㄤ事」？2018-01-24 20:55
台灣價值為何？孫大千：不是綁架歷史恩怨能呈現2018-01-25 10:29
【即時短評】躲在新聞稿後的「一位資深官員」2018-01-25 10:06
公務員退休金調降怎麼算？銓敘部2月要辦說明會2018-01-25 17:40
駐美代表處派「一位資深官員」回應國旗消失事件2018-01-25 09:56
說說賴清德的台南價值 網友：滯水有功？敢說台獨？2018-01-25 09:47
驚！台灣是世界車禍傷亡密度最高國家？監委要查2018-01-25 16:54
陸主教任命 外交高層：漸進式衝擊台梵邦交2018-01-25 00:22
綠營當年靠1推2擠3潑漆上位 現在靠「拒馬」固權？2018-01-25 08:00
綠營現「賴清德現象」 謝龍介：扯上賴會扣分2018-01-25 13:24
徐國勇：目前台梵邦誼 仍然非常穩固2018-01-24 20:41
案外案！中華民國服務總社曾以4億標得台北市大孝大樓2018-01-25 00:47
政治人物軋社群…臉書曬吃相 合你胃口嗎？2018-01-25 09:00
蔣萬安不選首都市長 洪耀福：吳敦義布局的挫敗2018-01-25 17:34
賴揆裁示：外國人才專法月薪應達16萬以上 2月8日上路2018-01-25 12:28
IDF降落清泉崗基地左主輪煞爆 人機均安2018-01-25 12:39
民進黨內口水廝殺 黃偉哲：陳定南有知會很感慨2018-01-25 16:08
出包護照「防偽貼紙」補救 外交部：出國沒問題2018-01-25 00:17
收賄法官太快獲假釋出獄 黃國昌提百案砍矯正署預算2018-01-25 14:53
留言