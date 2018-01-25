親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
蔡總統縱談施政
台梵邦誼現警訊
藍綠各黨拚選戰
新護照錯圖補救
勞基法新制細則
政治
軍事
綜合
築夢新臺灣

昨為女兒選議員怒飆黨中央 余天道歉「深切反省」

2018-01-25 19:00聯合報 記者丘采薇╱即時報導

余天為昨日在黨中央發飆的事情道歉並「深切反省」。 記者蘇健忠／攝影
余天為昨日在黨中央發飆的事情道歉並「深切反省」。 記者蘇健忠／攝影
分享
民進黨新北市長部主委余天昨天在中執會因不滿民進黨前發言人吳沛憶與女兒余筱萍同樣參加台北市中正、萬華區議員初選，在會中怒飆民進黨秘書長洪耀福，並在民進黨主席蔡英文面前拍桌，引發軒然大波。

余天今天發表聲明，指針對24日於民進黨中執會，因個人情緒引發後續風波，造成支持者失望及總統兼黨主席蔡英文之困擾，他深切反省、真誠致歉。未來將會更加謹言慎行、團結全黨上下，讓支持者重拾信心。「最後，本人再度誠摯表達最深歉意。」

余天道歉聲明。圖／取自網路
余天道歉聲明。圖／取自網路
分享

民進黨蔡英文

相關新聞

綠營現「賴清德現象」 謝龍介：扯上賴會扣分

2018-01-25 13:24

余天暴怒點名不尊重 吳沛憶：符合條件誰都能選

2018-01-25 08:53

蔣萬安不選首都市長 洪耀福：吳敦義布局的挫敗

2018-01-25 17:34

趙少康選台北市長？丁守中:歡迎一起參加黨內初選

2018-01-25 19:24

趙少康傳選台北市長 王鴻薇怒：勿亂點鴛鴦譜

2018-01-25 19:23

余天發飆後閃人 洪耀福：他是膀胱不強的好爸爸

2018-01-25 17:48

柯P暗諷「狗咬人」 郝辦酸：原來這三年我們是被狗咬

2018-01-25 16:22

「縣長牌」大熱門 潘孟安發表初選「三不」

2018-01-25 16:18

時力黨團力推新人「強攻」新北 朱立倫：可以理解

2018-01-25 16:13

民進黨內口水廝殺 黃偉哲：陳定南有知會很感慨

2018-01-25 16:08

國民黨發言人黃健豪要回台中選議員 老將：新人要很拚

2018-01-25 14:50

遭余天怒點名 吳沛憶：符合條件誰都能選

2018-01-25 14:15

擔心父親身體 吳志揚參選轉低調

2018-01-25 14:14

柯P爆有人安排他跟段宜康見面 段宜康：沒那麼閒

2018-01-25 12:48

趙少康傳選台北市長 柯P：不要叫我評論別人

2018-01-25 11:17

有人安排和段宜康見面 柯P酸：實在受不了

2018-01-25 11:08

國民黨台中市長人選全民調 春節前拍板

2018-01-25 00:14

當蔡英文面...余天質疑民進黨中央「分明在搞我」

2018-01-25 00:14

未鬆口參選高市長 韓國瑜訪農村關心缺工

2018-01-24 23:05

賴清德頻被點名戰雙北 徐國勇：賴選舉可能性微乎其微

2018-01-24 21:03

羅智強：挺丁守中選市長 但支持黨提名人

2018-01-24 17:10

彰化縣第一選區議員提名席次 小英拍板 五席變六席

2018-01-24 16:39

蔣萬安怯戰北市 打亂吳敦義總統布局

2018-01-24 16:25

影／對比或互比？趙天麟：民進黨高市初選民調方式未定

2018-01-24 15:19

劉世芳退選相護 陳菊下個戰場超越高雄

2018-01-17 16:37

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

雖判無罪 沈威志等人卻如「無間道」不准退伍

2018-01-25 13:11

徵船名花5萬只多個新字 朱學恒：找幼稚園小朋友就好了

2018-01-25 08:34

余天暴怒點名不尊重 吳沛憶：符合條件誰都能選

2018-01-25 08:53

從罵是民主變不要批評 蔡正元：「吳某真」賣東西敢買？

2018-01-24 22:26

包正豪：蔡政府在告訴我們 民進黨沒能力解決兩岸關係？

2018-01-25 06:59

斥鉅資助雲峰飛彈攻北京？中科院這樣回應

2018-01-25 10:01

250枚刺針飛彈交台灣 專家：此飛彈曾打下270架戰機

2018-01-25 15:59

余天護女轟吳沛憶 友人爆吳父早逝：有爸爸愛護很幸福

2018-01-25 15:48

賴清德像馬英九？羅智強：沾光神功練得不錯

2018-01-25 09:13

勞動部拍板！補休年度內沒休完 雇主還是要給加班費

2018-01-24 23:46

觀察站／美官方演雙簧 撤旗是警訊

2018-01-25 00:29

2顆星中將親自接見 館長「半鞠躬」合照感動網友

2018-01-25 17:51

共軍情蒐力3級跳？ 「神之眼」把整個南海搬到眼前

2018-01-25 10:00

趙少康傳選台北市長 柯P：不要叫我評論別人

2018-01-25 11:17

當蔡英文面...余天質疑民進黨中央「分明在搞我」

2018-01-25 00:14

【即時短評】躲在新聞稿後的「一位資深官員」

2018-01-25 10:06

立委遞補縣議員 高潞‧以用：明不會就職

2018-01-24 22:35

余天發飆後閃人 洪耀福：他是膀胱不強的好爸爸

2018-01-25 17:48

軍公教加薪3%之後 賴揆：近7成企業跟進加薪

2018-01-24 20:29

台灣價值？黃安：文藝女青年蔡同學一以貫之的夢囈

2018-01-24 22:40

政府解決低薪？孫大千：賴清德把勞工當賣火柴的小女孩

2018-01-25 10:22

蔡英文談台灣價值 鍾沛君：難道指10「ㄎㄧㄤ事」？

2018-01-24 20:55

台灣價值為何？孫大千：不是綁架歷史恩怨能呈現

2018-01-25 10:29

【即時短評】躲在新聞稿後的「一位資深官員」

2018-01-25 10:06

公務員退休金調降怎麼算？銓敘部2月要辦說明會

2018-01-25 17:40

駐美代表處派「一位資深官員」回應國旗消失事件

2018-01-25 09:56

說說賴清德的台南價值 網友：滯水有功？敢說台獨？

2018-01-25 09:47

驚！台灣是世界車禍傷亡密度最高國家？監委要查

2018-01-25 16:54

陸主教任命 外交高層：漸進式衝擊台梵邦交

2018-01-25 00:22

綠營當年靠1推2擠3潑漆上位 現在靠「拒馬」固權？

2018-01-25 08:00

綠營現「賴清德現象」 謝龍介：扯上賴會扣分

2018-01-25 13:24

徐國勇：目前台梵邦誼 仍然非常穩固

2018-01-24 20:41

案外案！中華民國服務總社曾以4億標得台北市大孝大樓

2018-01-25 00:47

政治人物軋社群…臉書曬吃相 合你胃口嗎？

2018-01-25 09:00

蔣萬安不選首都市長 洪耀福：吳敦義布局的挫敗

2018-01-25 17:34

賴揆裁示：外國人才專法月薪應達16萬以上 2月8日上路

2018-01-25 12:28

IDF降落清泉崗基地左主輪煞爆 人機均安

2018-01-25 12:39

民進黨內口水廝殺 黃偉哲：陳定南有知會很感慨

2018-01-25 16:08

出包護照「防偽貼紙」補救 外交部：出國沒問題

2018-01-25 00:17

收賄法官太快獲假釋出獄 黃國昌提百案砍矯正署預算

2018-01-25 14:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top