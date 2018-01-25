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綠營現「賴清德現象」 謝龍介：扯上賴會扣分

2018-01-25 13:24聯合報 記者鄭維真╱即時報導

民進黨初選競爭激烈，台南市長更出現6搶1局面，參選人紛紛藉由賴清德拉抬聲勢，不過，賴清德長期戰友謝龍介認為，現在賴清德的民調大幅下滑，和賴清德扯上邊不會有加分效果，他開玩笑說「現在選我站台可能分數還會比較高！」

民進黨台南市長原傳出7搶1，林俊憲宣布不參選之後，成為其餘6名參選人拉攏對象。多名賴清德昔日輔選幹部陸續進駐黃偉哲團隊，林俊憲更於黃偉哲東區後援會成立大會站台授賴清德戰旗給黃，林俊憲說，賴清德是黨內公共財，要公開支持誰相當為難，但過去賴的輔選重要幹部紛紛力挺黃，賴清德的意向不言可喻。

不過，賴輔選團隊幹部之一王敏行則力挺陳亭妃，表示賴清德曾親口向他說「從未支持誰」，呼籲各陣營「愛賴清德就不要陷他於不義」。

顏純左在副市長離職一周年記者會時也說，賴清德曾兩次向他強調沒有支持特定人選，沒有授意任何人支持黃偉哲，因此林俊憲純粹是個人意願的支持。至於選情是否會因林的表態受影響？顏純左認為，最重要的市民選擇，選舉應回到政策面，這才是民主社會。

民進黨參選人紛紛藉由賴清德拉抬聲勢，賴清德長期戰友、國民黨南市黨部主委謝龍介則認為，賴清德上任行政院長後民調下降，現在和賴清德扯上邊並不會有加分效果，而且台南市民因房屋稅、地價稅雙漲，已對他大扣分數。

民進黨初選競爭激烈，台南市長更出現6搶1局面，參選人紛紛藉由賴清德拉抬聲勢，不過...
民進黨初選競爭激烈，台南市長更出現6搶1局面，參選人紛紛藉由賴清德拉抬聲勢，不過，賴清德長期戰友謝龍介（左）認為，現在賴清德（右）的民調大幅下滑，和賴清德扯上邊不會有加分效果。圖／本報資料照片
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賴清德林俊憲民進黨謝龍介

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