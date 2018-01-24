民進黨4縣市長初選 15參選人審查通過

2018-01-24 19:33 中央社 台北24日電



民主進步黨中央執行委員會今天通過2018年台南市長、高雄市長、宜蘭縣長暨嘉義縣長提名初選登記參選人資格審查，15位登記參選人全數合格。

台南市長提名初選參選者共6人，包括立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃、前台南市副市長顏純左及民進黨前副秘書長李俊毅。

高雄市長初選參選者有4人，分別是立委林岱樺、趙天麟、管碧玲及陳其邁。

宜蘭縣長初選參選者有3人，包括立委陳歐珀、宜蘭縣冬山鄉長謝燦輝及宜蘭縣員山鄉長江永和。

嘉義縣長初選參選者有2人，嘉義縣議會議長張明達和前行政院農業委員會副主任委員翁章梁。