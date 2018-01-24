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國民黨台中市長初選 農曆年底前民調決定

2018-01-24 12:54聯合報 記者陳秋雲╱即時報導

國民黨台中市長初選兩位擬參選人強調初選後，不管誰出馬，一定團結。記者陳秋雲／資料...
國民黨台中市長初選兩位擬參選人強調初選後，不管誰出馬，一定團結。記者陳秋雲／資料照片
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中國國民黨布局2018年選戰，黨中央提名協調小組今天上午邀已表態參選台中市長的國民黨籍立委盧秀燕與江啟臣協調，決定是否舉辦初選或以其他方式決定提名人選。 協調結果決定農曆年底作民調，由兩人各選民調公司，另黨中央作一份民調。

兩人從去年10月先後宣布參加黨內初選，經過約3個半月的競爭，盧陣營提出公開的民調領先江，不過江陣營一路以來作戰略參考的民調也顯示快速攀升，又有縣區基層奧援，最後決定採全民調。

盧秀燕陣營表示自己的民調都領先江啟臣，尤其12月28日一份媒體民調的結果一口氣領先江15%，但這個結果也讓政壇「意外」。原市區方面，盧秀燕連任六屆立委，有國民黨黃復興黨部等軍系強力支持，選區是軍公教大本營，每屆選舉都有高支持率。但在原縣區，盧秀燕日前到鎮瀾宮上香，邀董事長顏清標陪同，顏董雖高規格接待，但絕口不談選舉語言，透露玄機。

江啟臣陣營也作排綠民調供內部戰略參考，顯示江從8月以來民調爬升快速，爆發力十足，但結果顯示，江的在部分地區的知名度不高，但三個多月來由顏清標的兒女立委顏寬恒與市議員顏莉敏聯袂陪同掃市場； 國民黨副秘書長楊瓊瓔陪掃鐵票區，另有議會黨團書記長李中陪掃選區，另議員李榮鴻、賴朝國等多人表態支持。市區部分，江臣也加強座談，落實耕耘。

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