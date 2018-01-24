趙天麟釋初選整合說 管碧玲：操作不禮貌

2018-01-24 12:53 中央社 台北24日電



民進黨高雄市長初選，謝系民進黨立委管碧玲、趙天麟均表態參選，管碧玲今天答覆駐日代表謝長廷是否勸退趙天麟表示，謝長廷不會介入；對趙天麟的整合說表示，那樣操作不禮貌。

管碧玲上午接受廣播節目蔻蔻早餐訪問。周玉蔻問，有人說高雄市長初選對前行政院長謝長廷的謝系很多大老來講，最大傷害是趙天麟不肯退讓給管碧玲，畢竟管碧玲的資歷比較深，謝長廷沒說話嗎?

管碧玲說，謝長廷的方法一直沒變，就是隨緣盡份地處理政治事務；她說，當年離開高雄市政府時，謝長廷幫忙舉辦歡送會，那時謝長廷說，從今以後燕子的翅膀已經豐滿到可以飛翔，要飛得又高又遠。謝長廷在總統蔡英文當選後，覺得年經一輩若想運作派系，自己要接手或者就解散變英派。

周玉蔻追問，最後關頭會要謝長廷勸退趙天麟嗎?管碧玲說，謝長廷現在是外交官，徹底不會介入黨內政治。

主持人問，趙天麟說要整合是否覺得被吃豆腐嗎?管碧玲回答，那樣的操作不禮貌，但過去了。趙天麟對此受訪表示，謝謝指教。

是否參選到底? 管碧玲說，民進黨不允許退選，昨天中央黨部邀集參選人協商就問，有沒有人要退選，所有人都說不會退選。

她表示，昨天協商結果就是回去再想一想，但民進黨中央黨部已經確定採用互比式民調。

對自己的民調，管碧玲說，另一位參選人、立委陳其邁目前是第一名，第二名在浮動中，但目前所掌握的民調，表態率陸續下滑，大家接到電話不願表態，人民是冷漠的，民進黨要加油。

初選結束後黨內會團結嗎? 管碧玲回答，都會團結，支持者也會要求團結，痛苦會過去，美麗會留下來。

民進黨高雄市長初選競爭激烈，有4人登記參選，分別是立委林岱樺、趙天麟、管碧玲及陳其邁。