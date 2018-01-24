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黨中央介入協調 國民黨台中市長人選農曆年前可望產生

2018-01-24 11:58聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨有意參選台中市長的江啟臣（左）與盧秀燕初選競爭激烈。 聯合報系資料照
國民黨有意參選台中市長的江啟臣（左）與盧秀燕初選競爭激烈。 聯合報系資料照
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國民黨台中市長選舉提名作業，黨籍立委盧秀燕江啟臣兩強相爭，黨中央提名協調小組上午邀兩人召開協調會，確定啟動「台東模式」，以3家民調公司進行不公開民調決定人選，明天決定民調公司，人選可望農曆年前產生。

江啟臣會後表示，團結與黨的勝選才是最大目標，提名過程是一個形式，形式與機制安排，尊重黨中央與盧秀燕意見。

盧秀燕則說，台中市長選舉再10個月就要投票，今天協調結果回應外界的期待。盧說，台中市因為對手明確，黨內也只有兩人表態，相較其他縣市提名作業相對單純。

談到各自目前民調支持，江啟臣說，他內部的參考民調與現任市長林佳龍都在誤差範圍內，差距很近，若獲黨提名，有信心讓台中藍天再現，現在就是全力爭取市民支持。

盧秀燕則說，對江啟臣的內部民調沒有評論，但根據現在各大媒體公布的12份民調她都全面領先，她會引用公開可受公評的民調。

目前距離農曆春節僅剩21天，黨中央期盼以「台東模式」，讓台中市能在農曆年前的2月7日中常會完成提名，甚至希望趕在下周三（1月31日）常會完成提名，今天提名協調小組也在黨中央召開協調會。

今天協調結果，國民黨台中市長人選整合，確定在一月底至二月初間舉行不公開全民調，民調結果與對手對比民調占85%，與黨內同志互比民調占15%，民調公司則共選三家，其中各自找一家，再由雙方共選一家。

黨務人士表示，今天確定以不公開民調整合，明天就會選定民調機構，但能否如期在農曆春節前完成提名，還是要看民調機構檔期。至於是否可能最晚在2月14日小年夜舉辦中常會通過，黨務人士表示，當天是否開會還要討論。

國民黨去年底為整合台東縣長兩強相爭局面，先後於去年12月21日與27日召開兩次協調會，最後並在元旦假期間完成不公開民調，前後整合作業僅歷時約12天。

江啟臣盧秀燕107年九合一選舉
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