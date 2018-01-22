國民黨「女力崛起」翻轉中台灣

2018-01-22 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



國民黨年底台中市長選舉提名，立委盧秀燕和江啟臣相爭不下，黨中央這週將進行最後協調。盧秀燕的支持者最近製作一支影片，將表態參選台中市長的盧秀燕和彰化縣長提名人王惠美、雲林縣內定提名的立委張麗善，以及是否回鍋參選嘉義市長最受注目的前黨副主席黃敏惠「四星連線」。「女力崛起」！國民黨能否靠女將在年底選戰翻轉中台灣，引爆黨內初選熱門話題。

這支由中部藍天聯盟製作支持盧秀燕的影片，已在網路上播放，主題就是「KMT女力崛起 翻轉決勝中台灣」。

盧秀燕團隊指出，民進黨2014年在中彰雲嘉，由台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷、雲林縣長李進勇和嘉義市長涂醒哲連手勝選，讓國民黨失去地方政權，並且導致2016總統和立委選戰大敗，再度失去中央執政權，年底縣市長選戰，國民黨也要靠四位女將連手，收復中台灣，如此才能在2020年再起，與民進黨決戰中台灣，重返執政。

「國民黨女力崛起」影片中批判，當年民進黨怎麼向人民承諾「綠色執政、品質保證？」如今中部已被空污、低薪、垃級危機充斥，民進黨在中彰雲嘉執政問題頻頻。

影片引用電視新聞報導紀錄，面對中部空污連紫爆，林佳龍竟怪天氣。魏明谷回應民眾颱風天放不放假問題時，還嗆說「放個毛」。李進勇身陷垃圾危機。涂醒哲的施政滿意度更是倒數。

影片中指出，中台灣值得更好，更需要了解民眾需求的市長。盧秀燕聚焦小市民財政，把關食安，嚴守人民荷包，質詢物價更不分藍綠。黃敏惠執政嘉義市時施政滿意度獲4.5顆星。張麗善挺身擔重任，表態參選雲林縣長。王惠美民調領先魏明谷，腳踏實地與民眾站在一起。

如今，十年磨劍，要換國民黨女力崛起，在年底選戰翻轉決戰中台灣！