時力新北議員首波提名 陳志明選三蘆、彭盛韶參戰板橋

2018-01-22 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



時代力量上周六公布首波各縣市議員提名名單，新北市在第3選區（三蘆）提名新北黨部執行長陳志明、第4選區（板橋）提名智庫副執行長兼板橋區主任彭盛韶，陳志明強調，未來選舉議題上會鎖定年輕人、中間選民，和民進黨保持競合關係，把泛綠的餅做大。

時力新北黨部執行長陳志明將投入三蘆區議員選舉，他自認是「不典型政治人物」，他原在廣告公司任職、工作忙碌，5年前因健康因素停下腳步，剛好發生318學運，他接觸社會運動，發現很多被忽略、被少數人把持的問題，決心參與政治。

陳志明說，他幼時曾在三重生活，也還有親戚在三蘆居住，他認為三蘆地區很多人生活、工作都在北市，反而對三蘆不夠認識，他希望挖掘三蘆多元移民的特色，加上過去豐厚的人文歷史背景，找出在地特色的休閒模式。

由於陳志明也擔任台灣國際同志權益促進會發言人，積極推動婚姻平權，被問到是否會擔心因此在選戰中被貼上負面標籤，陳志明坦言，社會上很多人對同志陌生、不瞭解、甚至有敵意，他瞭解這些問題需要大量的討論和溝通，即使在選戰中被做文章，他也認為是溝通的機會。

陳志明舉例，在護家盟出現前，社會對於同志、婚姻平權等議題討論和關注度很低，護家盟雖是攻擊婚姻平權，卻也反過來讓社會有機會討論、瞭解，因此對於同志議題是否會成為他在選舉中被攻擊的焦點，他並不擔心。

而將參選板橋區議員的彭盛韶，曾是柯文哲競選幕僚、一度因捲入「老鼠尾」事件受到矚目，但他其實曾是公務員，從新北八里、三峽、萬里到經濟部都服務過，希望活用自身從中央到地方的公務行政經驗，帶到板橋做出一些改變。

彭盛韶說，未來除了時力擅長的網路、青年族群外，傳統的地方行程他也會兼顧參與。而面對選舉時與民進黨間大小綠之爭，陳志明說，他們是針對議題與民進黨會有不同意見，但並非政黨理念對立，民進黨下屆議員選舉提名不變，時力希望爭取更多席次，一起把泛綠的餅做大。