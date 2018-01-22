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時力新北議員首波提名 陳志明選三蘆、彭盛韶參戰板橋

2018-01-22 22:05聯合報 記者祁容玉╱即時報導

時代力量上周六公布首波各縣市議員提名名單，新北市在第3選區（三蘆）提名新北黨部執行長陳志明、第4選區（板橋）提名智庫副執行長兼板橋區主任彭盛韶，陳志明強調，未來選舉議題上會鎖定年輕人、中間選民，和民進黨保持競合關係，把泛綠的餅做大。

時力新北黨部執行長陳志明將投入三蘆區議員選舉，他自認是「不典型政治人物」，他原在廣告公司任職、工作忙碌，5年前因健康因素停下腳步，剛好發生318學運，他接觸社會運動，發現很多被忽略、被少數人把持的問題，決心參與政治。

陳志明說，他幼時曾在三重生活，也還有親戚在三蘆居住，他認為三蘆地區很多人生活、工作都在北市，反而對三蘆不夠認識，他希望挖掘三蘆多元移民的特色，加上過去豐厚的人文歷史背景，找出在地特色的休閒模式。

由於陳志明也擔任台灣國際同志權益促進會發言人，積極推動婚姻平權，被問到是否會擔心因此在選戰中被貼上負面標籤，陳志明坦言，社會上很多人對同志陌生、不瞭解、甚至有敵意，他瞭解這些問題需要大量的討論和溝通，即使在選戰中被做文章，他也認為是溝通的機會。

陳志明舉例，在護家盟出現前，社會對於同志、婚姻平權等議題討論和關注度很低，護家盟雖是攻擊婚姻平權，卻也反過來讓社會有機會討論、瞭解，因此對於同志議題是否會成為他在選舉中被攻擊的焦點，他並不擔心。

而將參選板橋區議員的彭盛韶，曾是柯文哲競選幕僚、一度因捲入「老鼠尾」事件受到矚目，但他其實曾是公務員，從新北八里、三峽、萬里到經濟部都服務過，希望活用自身從中央到地方的公務行政經驗，帶到板橋做出一些改變。

彭盛韶說，未來除了時力擅長的網路、青年族群外，傳統的地方行程他也會兼顧參與。而面對選舉時與民進黨間大小綠之爭，陳志明說，他們是針對議題與民進黨會有不同意見，但並非政黨理念對立，民進黨下屆議員選舉提名不變，時力希望爭取更多席次，一起把泛綠的餅做大。

民進黨新北黨部執行長李建興也認同與時力保持競合關係，但也坦言板橋瞄準5席全上，三蘆因鄭金隆媳婦、華視主播彭佳芸可能用無黨籍參選，綠營參選狀況緊繃，現任都會更努力。國民黨新北市黨部主委李乾龍則認為，時力與國民黨票源沒有重疊，在三蘆、板橋選情影響不大。

時代力量日前公布首波各縣市議員提名名單，新北市在第3選區（三蘆）提名新北黨部執行...
時代力量日前公布首波各縣市議員提名名單，新北市在第3選區（三蘆）提名新北黨部執行長陳志明。圖／本報資料照片
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時代力量日前公布首波各縣市議員提名名單，新北市在第4選區（板橋）提名智庫副執行長...
時代力量日前公布首波各縣市議員提名名單，新北市在第4選區（板橋）提名智庫副執行長兼板橋區主任彭盛韶。圖／本報資料照片
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