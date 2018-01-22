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高市長綠營初選 4強爭霸各有訴求

2018-01-22 21:12中央社 高雄22日電

高雄市長綠營初選四強爭霸。林岱樺推出首支競選影片「高雄囝仔」；趙天麟提出「藝文新經濟」拉近城鄉差距；管碧玲喊出「科技青年城」；陳其邁成立「產業發展基金」協助青創發展。

立委林岱樺今天在林園區王公廟公布參加高雄市長初選首支競選影片「高雄囝仔」，並宣傳她推動林園高中化工科學產學合作班的成果，也邀請已畢業並在中油林園廠實習的阿智說明自林園高中畢業後進入中油工作，及未來再就學計畫。

綠營在高雄市長初選競爭激烈，黨內有人喊出整合看法。林岱樺受訪表示，已經完成初選登記就是要進行初選；自己沒有財團和派系背景，只要努力付出，相信高雄囝仔都會出頭天。

立委趙天麟指出「藝文新經濟」拉近城鄉差距，相信藝文能量可以為偏鄉注入活水。他說，目前市府以輻射狀的方式推進經濟、藝文；不過，他打算將高雄劃分5個核心發展區，以免都會區排擠偏鄉的發展能量；未來的旗山、美濃都能成為高雄市藝文新經濟的入口。

立委管碧玲則表示，未來將在岡山區建置兒童育樂中心，引進大型商場投資，大力投入教育與交通預算，建設岡山成為年輕人成家立業的「科技青年城」。

立委陳其邁擘劃城市建設願景，宣示要將高雄傳統產業轉型為智慧製造、以人工智慧提升城市治理，並提供金融創新場域，打造金融科技與創新園區。

他說，產業轉型升級將整合公有資產及預算，結合民間的保險資金、政府基金等成立「產業發展基金」，未來會成立青年圓夢創投基金與青年創業育成中心，協助青年創業發展。

林岱樺趙天麟陳其邁管碧玲
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