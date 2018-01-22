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傳綠天王選新北 吳秉叡：為何這麼多傳言？

2018-01-22 21:12中央社 台北22日電

立法委員吳秉叡。 聯合報系資料照片／記者陳珮琦攝影
立法委員吳秉叡。 聯合報系資料照片／記者陳珮琦攝影
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有意參選新北市長的民主進步黨立法委員吳秉叡今天說，民進黨提名程序要先徵詢、再協調，最後才進行民調。外傳前行政院長蘇貞昌要參選？他說，不知道為什麼有那麼多傳言。

蘋果日報今天報導，總統蔡英文去年底與黨內派系餐敘，對於新北市長選戰，各派系要角認為應拱前行政院長蘇貞昌、游錫(方方土)等「天王」出馬。

吳秉叡今天受訪時表示，這幾天都持續在地方跑行程、拜訪、與選民接觸，民進黨的提名或是徵召，應循既定規矩進行，民進黨選對會要先徵詢有參選意願或是潛在有可能參選的人，徵詢完後的第二階段，才是把有意願的人找來協調。

吳秉叡說，第三階段是，如果協調到最後有兩個人以上仍有意願的話，就要進行民調，最後會提名民調最高的那個人，這是民進黨從過去到現在徵召的模式。現在選對會是林錫耀、洪耀福擔任召集人，「可是到現在對我也還沒有任何的徵詢」，他認為整個程序還沒開始進行。

吳秉叡表示，現在選對會可能在忙著要初選的縣市，「為什麼會有這麼多傳言，我也不知道」，他只能夠在地方勤走，推廣理念跟想法，至於將來要如何進行，他相信一定會循著黨的機制來進行，「因為民進黨是一個非常有規矩的政黨」。

吳秉叡說，這種消息幾乎是每個星期都有的，他已經跑了這麼久，連他都沒有被徵詢，若沒有徵詢就突然徵召，「我不相信民進黨是一個這樣子的黨」，民進黨一定會照既有的規定去走，這也是106年2月27日在總統官邸時，民進黨主席蔡英文當面告訴他的。

媒體詢問，若蔡英文開口，是否要跟蘇貞昌協調？吳秉叡說，不能回答假想的問題，因為這個問題現在不存在，「蘇（貞昌）院長現在全力支持我參選新北市長」。

民進黨吳秉叡
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