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澳網／苦戰3盤遭逆轉 謝淑薇戰前球后無緣8強

傳藍營點名選北市長 葉匡時回應了

2018-01-22 10:39聯合報 記者楊德宜╱即時報導

交通部前部長葉匡時。 本報資料照
交通部前部長葉匡時。 本報資料照
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國民黨立委蔣萬安宣布不參加台北市長選舉，藍營傳出，再點名前行政院長江宜樺和前交通部長葉匡時。對此，葉匡時在臉書回應，他表示，重點不在出不出來選，而在究竟怎樣才能做出最好的貢獻。

他說，江宜樺去年初找他以及幾位志同道合的朋友成立長風基金會，所著眼的是究竟怎樣才能幫助台灣走出藍綠對決、世代對立、兩岸對仇的困境？怎樣才能讓我們的下一代可以有更多的機會在世界發光發熱。如果我們跳不出傳統的思維侷限，如果我們放不下歷史恩怨，如果我們無法用寬容前瞻的眼光思考台灣的未來，「誰來選，誰當選都沒有意義」。

葉匡時江宜樺選舉
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