不選台北市長不後悔 蔣萬安：「從來沒想過」要參選

2018-01-22 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨立委蔣萬安接受電台專訪。圖／Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供 分享 facebook 國民黨立委蔣萬安今接受電台專訪，談到上周宣布不參選台北市長一事，他表示自己「沒有後悔」，未來也不會接受徵召；對於外界傳言國民黨主席吳敦義曾勸進蔣萬安，蔣萬安則再次澄清「完全沒有」。他表示，不管是吳敦義還是家人都尊重他的決定，他也強調，自己「從來沒有想過要參選」。

主持人詢問蔣萬安，既然他從未想過參選，也沒說過要選，為何還要去跟吳敦義報告？蔣萬安解釋，雖然他從來沒說要參選，但外界有很多揣測，民眾也因為媒體報導常來問他，所以才要說明和澄清。他也說，吳敦義一直都採取客觀公正的態度，完全尊重他的決定。

不過媒體詢問蔣萬安，吳敦義對外表示希望他再想一想，蔣萬安回應，吳敦義確實有問他要不要再想一下，但他也很清楚的告訴吳，「我做的決定不會改變」。

至於為何選擇在這個時間點說明？蔣萬安解釋，目前臨時會的重大議案都處理完了，只剩下總預算，這個會期也告一段落，所以在上周四下午稅改協商完，去跟吳敦義報告後，隔天就跟大家說明。

主持人詢問蔣萬安，曾經有哪些時刻曾想過要參選？蔣萬安表示，從來沒有。主持人笑說，「你這樣人家不會相信」，蔣萬安「哈哈哈哈」4字回應，不過他再度強調，就是因為外面有太多揣測，跑地方行程大家都在問，他才認為需要公開說明。

蔣萬安表示，這就是臨時會告一段落去思考做的一個決定，完全沒有花太時間去評估，「我很清楚當下我要做什麼我能做什麼，我自己做一個判斷。」對於這個決定，家人都支持。

對於外界認為蔣萬安不選可能是因為民調輸丁守中，或是跟自身的蔣家血統有關。蔣萬安澄清，外界說他在擔心這個擔心那個都不是事實，如果他有顧慮，3年前就不會參選立委，所以這些考量都是多餘且不必要的，也不是他的考量因素，他只考慮當下能做什麼就做了這樣的決定。