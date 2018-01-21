屏東縣長國民黨誰來選？吳敦義：縣黨部尚未提名
國民黨屏東縣黨部今天下午舉辦全縣小組長授證典禮，黨主席吳敦義也來到屏東為41位出席小組長代表授證，會場也湧入近400人，氣氛熱絡展現團結氣氛。不過針對未來參選屏東縣長人選，吳敦義表示，目前縣黨部尚未提人選給自己。
國民黨的屏東縣長參選人遲遲沒有公布，黨主席吳敦義今天南下屏東參加黨部小組長授證活動，會後媒體蜂擁上前表達此提問時，吳敦義回答，縣黨部都還沒有做初步決定，他自己也不知道要提誰，所以還不能了解到到底有幾個可能要選。
國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝則表示，目前是有幾個人選，只不過都處於還在「接洽中」的階段，因此還無法立即公布，比較適合的時間點，應該會在過完年之後向黨提名，等確定之後再對外宣布。
目前地方人士傳言極有可能的人選有不分區立委柯志恩、客委會主委劉慶中、前屏東縣黨部主委蘇清泉。不過柯志恩今天出席仍表態不願參選，態度堅定；蘇清泉接受電訪時則稱「若有人選樂觀其成，若無，自己願擔此重任。」
國民黨屏東縣黨部今天在屏東縣議會地下室舉辦全縣小組長暨婦女幹部誓師大會，現場湧進300多人，氣氛熱絡，包括柯志恩立委、國民黨副主席兼祕書長曾永權、屏東縣黨部主委廖婉汝、屏東縣議長周典論、各級民代暨首長踴躍出席。
留言