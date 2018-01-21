屏東縣長國民黨誰來選？吳敦義：縣黨部尚未提名

2018-01-21 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣繼平 ╱即時報導



國民黨屏東縣黨部今天下午舉辦全縣小組長授證典禮，黨主席吳敦義也來到屏東為41位出席小組長代表授證，會場也湧入近400人，氣氛熱絡展現團結氣氛。不過針對未來參選屏東縣長人選，吳敦義表示，目前縣黨部尚未提人選給自己。

國民黨的屏東縣長參選人遲遲沒有公布，黨主席吳敦義今天南下屏東參加黨部小組長授證活動，會後媒體蜂擁上前表達此提問時，吳敦義回答，縣黨部都還沒有做初步決定，他自己也不知道要提誰，所以還不能了解到到底有幾個可能要選。

國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝則表示，目前是有幾個人選，只不過都處於還在「接洽中」的階段，因此還無法立即公布，比較適合的時間點，應該會在過完年之後向黨提名，等確定之後再對外宣布。

目前地方人士傳言極有可能的人選有不分區立委柯志恩、客委會主委劉慶中、前屏東縣黨部主委蘇清泉。不過柯志恩今天出席仍表態不願參選，態度堅定；蘇清泉接受電訪時則稱「若有人選樂觀其成，若無，自己願擔此重任。」