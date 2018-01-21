初選白熱化！王定宇推文創廣告、林俊憲幫黃偉哲站台

2018-01-21 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 綦守鈺 ╱即時報導



台南市長提名初選登記結束，今逢假日為爭取選票，立委黃偉哲在大東夜市舉辦東區成立後援會，請來同為賴清德嫡系的立委林俊憲與賴昔日輔選團隊站台；另一立委王定宇則把握機會到舊城區舉行文創座談，發表「一台車凸歸台南」與年輕選民互動。

民進黨台南市長參選人、立委黃偉哲今天下午舉行東區後援會成立大會，林俊憲站台力挺，強調黨內6位參選台南市長同志都很好，但他首次公開站台表態力挺黃偉哲，認為他是最能延續賴清德的施政路線的人選，並頒授「賴清德戰旗」給黃偉哲，接班傳承意味濃厚。

林俊憲表示，賴清德連任市長時拿下7成3選票，證明除了有民進黨支持，還獲得國民黨與中間選民支持，是位全民市長，希望黃偉哲也能獲多數認同、像賴清德一樣當一位全民市長，今與昔日多位賴的輔選團隊成員為黃偉哲站台，盼能徵求選民認同。

「乾乾淨淨的選舉，用理想感動選民」，黃偉哲表示，剩下1個多月的時間，他會秉持良性競爭，團結共好的信念來爭取市民認同，希望黨內同志建立共識，然而他也會堅持賴院長的施政理念清廉、勤政、愛鄉土、走正道，讓台南發展的更好。

王定宇今到舊城區舉行文創座談，與年輕選民互動，發表「一台車凸歸台南」影片，王定宇表示，他走訪台南各地，希望能弭平城鄉落差，他認為過去因為資源分配不均，導致台南城鄉發展落差，然而，像是歸仁高鐵特定區，現已開發綠能園區，是台灣未來前進的關鍵。