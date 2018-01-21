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是否支持丁守中？ 連勝文：選舉不要指望別人要靠自己

周錫瑋臉書參選宣言 暗酸朱立倫？

2018-01-21 16:13聯合報 記者祁容玉╱即時報導

前台北縣長周錫瑋今天上午他在臉書貼出長文，闡述參選想法，邀請支持者28日到永和國...
前台北縣長周錫瑋今天上午他在臉書貼出長文，闡述參選想法，邀請支持者28日到永和國父紀念館，屆時他將說明他對新北市政的理念，以及怎麼看待這場，對我國民黨至關重要的選舉。圖／本報資料照片
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前台北縣長周錫瑋昨天確定將在28日舉辦參選說明會，今天上午他在臉書貼出長文，闡述參選想法，但文章開頭「剛做完晨運、吃完早飯；不同的是我沒有泡好咖啡，新北市街道的人車，也開始多了起來。」讓人聯想是在暗諷新北市長朱立倫2015年宣布參選總統時受到批評的臉書文字，成為全文另類亮點。

2015年國民黨經歷換柱風波後，朱立倫在臉書宣布決定參選總統的心路歷程，以「剛泡好咖啡。對著電腦，路上無車無人，夜深無聲。」等文字為文章開頭，卻被批評發文時間是晚上8點半，路上怎麼會無車無人。而今天周錫瑋臉書參選宣言中，也有「泡好咖啡」、「人車」等字眼，一名市府員工直言「一看就知道是在暗指市長」。

周錫瑋寫到，要有過去的實際執政成績，加上俱備有未來的思維，才能獲得向市民、向國人服務的基本資格，他成立新北市政策中心以後，秉持著「聽話」的最高原則，「聽大家說話」。選舉，如果只是激情、醜化甚至對立，沒辦法選出有能力、前瞻、專業、具有國際觀，且有魄力的領導人。

周錫瑋表示，近幾個月他積極走訪新北市各地，安排區域巡迴行程，定期透過臉書分享他對各區域當前所面臨的問題，及提出的解決方案。周強調，新北市未來的夢和願景他可以實現；市民的辛苦和期待他能夠來解決，並邀請支持者28日到永和國父紀念館，屆時他將說明他對新北市政的理念，以及怎麼看待這場，對我國民黨至關重要的選舉。

前台北縣長周錫瑋今天上午他在臉書貼出長文，闡述參選想法，但文章開頭中「咖啡」、「...
前台北縣長周錫瑋今天上午他在臉書貼出長文，闡述參選想法，但文章開頭中「咖啡」、「人車」等文字，讓人聯想是在暗諷新北市長朱立倫2015年宣布參選總統時的臉書文章。圖／翻攝自周錫瑋臉書
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前台北縣長周錫瑋今天上午他在臉書貼出長文，闡述參選想法，但文章開頭中「咖啡」、「...
前台北縣長周錫瑋今天上午他在臉書貼出長文，闡述參選想法，但文章開頭中「咖啡」、「人車」等文字，讓人聯想是在暗諷新北市長朱立倫2015年宣布參選總統時的臉書文章。圖／翻攝自周錫瑋臉書
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