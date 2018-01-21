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投入北市大安文山市議員選舉 林穎孟辭時代力量發言人

2018-01-21 15:06聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

時代力量發言人林穎孟昨天在時代力量黨慶宣布投入台北市大安文山市議員選舉，她表示，今日即卸任中央黨部發言人一職，感謝大家過去以來的幫忙與照顧。未來也請大家多多指教，相互幫忙，「感恩！感謝！祝大家工作順利！」

時代力量發言人林穎孟請辭發言人職務，投入市議員選舉。圖／翻攝林穎孟粉絲頁
時代力量發言人林穎孟請辭發言人職務，投入市議員選舉。圖／翻攝林穎孟粉絲頁
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